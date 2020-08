Marek Štukhejl ze Žďárských vrchů vdechuje starým chaloupkám nový život

Právě zmíněný festival láká ke Štukhejlovým stovky lidí. Slibuje zábavu i poučení pro malé i velké. „Festival je akce v závěru léta a letošní téma je venkovská architektura. Loni byla osvětová akce zaměřena na venkovské zahrady a příští rok bude další téma se kterým jsme osobnostně spjati, a to je jídlo. Smyslem akcí je ukázat lidem možný návod, jak přistoupit k dnešnímu rozháranému životu plnému možností a nástrah. V našem podání je to taková praktická ukázka, jak vytěžit možnosti doby a dbát přitom základních hodnot prověřených generacemi. Máme rozsáhlou zahradu, aneb postarej se o sebe do nejvíce sám a nespoléhej na systém. Máme vkusně opravenou chalupu včetně interiéru, ve které je zřejmý odkaz na hodnoty předků. Na to, co nám zachovali. Rovněž vaření a pečení ze stany mé ženy je ukázkou dědictví našich babiček. Anička má též šicí dílnu. Já jsem mluvka co lidi zabaví,“ říká s úsměvem Marek Štukhejl.

