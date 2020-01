Luboš Korbář je „sběratelem“ smírčích kamenů

Hledání němých svědků minulosti opředených tragickým příběhem není jednoduché. Ani sebedokonalejší příručka nedokáže hledače přesně nasměrovat. A tak se stává, že se pátrání po jednom kameni může poněkud protáhnout. „Nejdéle jsem hledal smírčí kámen u Světnova. Byl jsem tam třikrát, než jsem ho našel. Poprvé jsem měl s sebou i průvodce, místního znalce. Ale ani on kámen nenašel. Podruhé jsem na to šel jinak. Oslovil jsem tamního starostu, ten na mě ale koukal velice nedůvěřivě. A taky mi nepomohl. Potřetí jsem využil fotografie z internetu. Díky nim se mi to nakonec povedlo, ale hledal jsem ho stejně dvě nebo tři hodiny,“ vzpomíná Luboš Korbář.