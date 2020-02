„Když se nám narodila dcera, tak mne jednou někdo pozval do mateřského centra v Odranci, které provozuje spolek Walda. Potkávala jsem se tam s dalšími maminkami každý týden. Tak se nám tam zalíbilo, že když naše děti trošku povyrostly, řekli jsme si, že by bylo fajn, kdyby vznikla taky podobná školka. A ona vznikla. Teď naše Terezka chodí do lesního klubu do Koníkova. A je to skvělé, ráno nás tam očuchají ovce, děti pak pracují na zahradě, krmí zvířata nebo vyváží hnůj. Taky se naučily dobře lézt po stromech. No a teď už nám děti zase povyrostly. Tak jsme si říkali, že by bylo fajn, kdyby vznikla i trochu jiná škola. V Novém Městě už několik let působí iniciativa Škola Jinak, k ní jsem se přidala,“ popisuje prvopočátky svého zájmu o alternativní školu Jaroslava Šmídková.