Jaroslava Kratochvílová se o nemocniční knihovnu starala čtyři desítky let

S postupným rušením lůžkových oddělení v jednotlivých městech se práce Jaroslavy Kratochvílové omezila pouze na knihovnu novoměstské nemocnice. Tam bylo ale stále práce více než dost. „Knihovna musela být zásobena publikacemi nejen pro lékaře a sestry, ale také pro techniky, inženýry a další personál. Před rokem 1989 bylo velmi složité sehnat odborné publikace. Zvláště pokud šlo o zahraniční literaturu. Dostávali jsme příděly peněz, které ovšem nestačily na všechny knihy, které jsme do knihovny chtěli. Já jsem měla velké štěstí. Jezdila jsem spolu s lékaři na prodejní výstavy zahraniční lékařské literatury do Prahy. Fungovalo to tam tak, že kdo dříve přišel, ten měl. Jednou jsem tam spolu s ostatními taky stála ještě před otevírací hodinou a čekala. Najednou se otevřely dveře a v nich stál pán, který se ptal, odkud jsme. Když jsem řekla, že jsem z Nového Města na Moravě, tak se usmál a pozval mě dál se slovy, že jsme krajané. Byl to syn malíře Miloše Krátkého z Křižánek. Od té doby jsem tam měla protekci,“ usmívá se Jaroslava Kratochvílová.