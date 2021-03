Jaroslav Havlík: fotbalu se závodně věnuje i ve svých třiačtyřiceti

Fotbalu se stále závodně věnuje i ve svých třiačtyřiceti, dobře mu to jde také s hokejkou či tenisovou raketou. Jaroslav Havlík z Olešné na Novoměstsku je celý svůj život aktivním sportovcem. „Doufám, že to moje tělo vydrží co nejdéle,“ pousmál se otec dvou synů.

Předchozí 1 z 8 Další Zdroj: archiv Deníku Od mala jsem se věnoval prakticky všem sportům. V deseti či jedenácti letech jsem začal hrát závodně fotbal za sousední Novou Ves, což mi „vydrželo“ až do současnosti. Zdroj: archiv Deníku Po přechodu mezi muže jsem toho za těch více než dvacet let zažil spoustu. Několik postupů do krajského přeboru, na druhou stranu ovšem i sestupy. Teď je ale v Nové Vsi hodně dobrý mančaft. Zdroj: archiv Deníku V létě 2009 jsem si na jednu sezonu „odskočil“ hostovat do Bystřice nad Pernštejnem. Na super partu v kabině i trenéra Hovorku rád vzpomínám, se všemi se pokaždé rád setkám. Zdroj: archiv Deníku Ve Vesnické hokejové lize nastupuji už spoustu let. Nejprve v dresu Křídel, kde se ale mančaft bohužel rozpadl. Poslední roky tak opět za Novou Ves. Zdroj: archiv Deníku V roce 1999 jsem se stal jedním ze zakládajících členů Racomu, týmu malé kopané. Na letní turnaje jsem se pokaždé moc těšil a nutno dodat, že jsme sklízeli spoustu úspěchů. Zdroj: archiv Deníku Pokud bylo potřeba, zaskočil jsem i v brance. Zde na zimním turnaji v Rapoticích v prosinci 2013, kde jsme tradičně kvalitní konkurenci s velkým přehledem přejeli a slavili zasloužený triumf. Zdroj: archiv Deníku Na letním turnaji v Nové Vsi poslední roky hájím barvy celku Seniors. Je fajn se jednou za rok potkat, zahrát si a popovídat s kamarády, s nimiž jsme toho na hřišti před léty spoustu nahráli a prožili. Zdroj: archiv Deníku Čas je neúprosný. Oba synové už se vydali v mých stopách, proto jsem před čtyřmi lety začal trénovat mladší přípravku v Nové Vsi. A daří se nám, dva roky zpět jsme slavili titul okresního přeborníka a našlápnuto máme i letos.

