Házenkářský klub v Novém Veselí letos slaví již půlstoletí existence

Jde v současné době o jediný extraligový oddíl z tradičních kolektivních sportů na Vysočině. I o to je pro něj letošní rok slavnostnější. Házenkářský klub Sokola Nové Veselí si letos připomíná padesát let výročí od svého založení. A že je na co vzpomínat. Od „otce zakladatele“ Josefa Smékala, přes mnoho vzestupů, ale i pádů, až po poslední dekádu, která je bezesporu nejslavnějším údobím klubu. Vrcholem připomínky půlstoletí existence klubu bude velká oslava, kterou v Novém Veselí plánují na začátek září.

První dorostenecké družstvo házenkářů Nového Veselí, které hrálo v sezóně 1971/72 nejvyšší soutěž, moravskou skupinu 1. ligy dorostu.

První zápasy probíhaly v Novém Veselí na škvárovém hřišti za sokolovnou. Na snímku je v akci zakladatel novoveselské házené Dr. Josef Smékal.

Dnes již mají v Novém Veselí pouze mužské kategorie, nebylo tomu tak ovšem vždy. Na tomto snímku je družstvo žen, hrající v roce 1976 krajský přebor.

V roce 1987 započala spolupráce celku z Vysočiny se západoněmeckým klubem ASV Süchtel. Fotografie je ze společné návštěvy tamního aquaparku.

Nové Veselí se může pyšnit výbornou prací s mládeží. V sezoně 2014/2015 se stali starší dorostenci mistry České republiky! Díky tomu se kvalifikovali na Česko-slovenský pohár, kde obsadili konečně druhé místo. Fotografie je z domácího utkání proti pražské Dukle.

Premiéru mezi českou elitou si Nové Veselí odbylo v sezoně 2016/2017. Na snímku jsou hráči klubu ze žďárského okresu v červených dresech v domácím utkání proti Karviné.

Extraligové mužstvo TJ Sokol Nové Veselí v uplynulé sezóně 2019/2020. V ní se poprvé představilo v evropských pohárech, navíc se propracovalo do finále Českého poháru mužů proti pražské Dukle.

