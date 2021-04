Zdroj: Zdeněk Bureš

Jeho fotografické začátky nebyly vůbec jednoduché. „Žili jsme na samotě za Jimramovem, v tu dobu ještě bez zavedené elektřiny. To mi bylo asi deset let. V roce 1963 jsme se dočkali připojení na elektrickou síť. Byl to obrovský pokrok nejenom pro život na samotě, ale i pro zdokonalování ve zpracování fotografií,“ vzpomíná Zdeněk Bureš.