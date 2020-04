Barbora Srnská umí upéct dort, vyčinit ovčí kůži i stavět dálnici

Jejím dalším velkým koníčkem je výroba dortů a zákusků. K cukrářské práci se dostala tak trochu náhodou. „Mamka slavila kulatiny a já jsem se rozhodla, že jí na oslavu všechno sladké napeču. A to i přesto, že jsem v té době žádné zkušenosti s trubičkami, laskonkami nebo dokonce s dvoupatrovým dortem neměla. Vlastně jsem předtím upekla jenom pár menších dortů. Ale pak mě to prostě chytlo a troufám si říct, že se zlepšuji,“ usmívá se Barbora Srnská. „Až mě stavařina přestane bavit, chtěla bych mít svou kavárnu s vlastními zákusky. Ale to se asi nikdy nestane,“ dodává.