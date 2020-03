Na vedení Bystřice nad Pernštejnem se před nedávnem obrátil zájemce o pronájem celého areálu někdejšího hradu. Nabídl roční nájemné padesát tisíc korun. „Chtěl v místě pořádat společenské akce, takže se jednalo o pronájem na celé léto,“ vysvětlil záměr zájemce starosta Bystřice nad Pernštejnem Karel Pačiska.

Místní i přespolní se obávají, že se pronájmem oblíbeného výletního místa zcela změní situaci. Že už nebude na místo vstup bez omezení, tak jak tomu bylo doposud. „V létě jsme se tam aspoň dvakrát otočili. Je tam hezky a je to příjemná procházka. Trochu se bojím toho, abychom nemuseli platit vstupné za prohlídku zříceniny,“ řekla Miroslava Dvořáková ze Žďáru nad Sázavou.

„Někde to už tak funguje, už jsme zažili, že jsme si vyšlápli na zříceninu a pod ní byl stánek, kde vybírali vstupné,“ doplnil její přítel Pavel Neuman.

Podobné obavy jsou ale podle informací z vedení města zbytečné. Nájemce se totiž zavázal umožnit do areálu bezplatný vstup. Jedinou výjimkou by byly předem ohlášené akce. „Zájemce měl v plánu areál zvelebit. Postavit tam týpí, pódium, zřídit toalety a další. Domluvili jsme se na tom, že se do místa nesmí zajíždět, a že musí dodržovat veškeré hygienické a požární předpisy,“ objasnil Pačicka.

Rada města nakonec záměr schválila. Proti se ovšem postavili obyvatelé Pivonic – místní části Bystřice nad Pernštejnem, na jejímž katastru se pozůstatky hradu ze 13. století nacházejí. „Pivoničtí s tím kategoricky nesouhlasí. Bojí se rušení nočního klidu a velkého přílivu lidí. Rada proto pronájem odložila a doporučila zájemci, aby si nejprve promluvil s lidmi v Pivonicích. Pokud se domluví, pak teprve můžeme v jednání o pronájmu pokračovat,“ prohlásil starosta.