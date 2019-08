„Napsala jsem ji ke sto padesátému výročí založení hasičského sboru v Čechách, ale protože nějakou dobu trvá, než to vyjde, tak knížka spatří světlo světa až nyní,“ vysvětlila časovou prodlevu autorka.

Pohádková publikace je určena nejen pro začínající čtenáře, ale také pro ty, kteří mají dlouhodobé problémy se čtením, tedy pro dyslektiky. „Musela jsem hodně slov a vět upravovat, tak aby to bylo co nejjednodušší. Jeden odstavec v každé pohádce je navíc psán velkým písmem, to aby se dětem dobře četl,“ prozradila Zdeňka Šiborová.

Knížka bude v knihkupectvích k mání od posledního srpnového týdne. Pohádky jsou vhodné především pro společné čtení dospělých a dětí. Hlavním hrdinou je vodníček Lojzíček. „Vodník Alois, jeho tatínek, chtěl, aby se Lojzíček naučil topit lidi a sbírat dušičky. Ale Lojzíček to viděl jinak, miloval koně a vodu, a lidi měl také rád. Vydal se do světa, aby Aloisovi dokázal, že něco umí, že není žádné budižkničemu. Došel až do vesničky, kde často řádily požáry. A spolu s ním tam došel i krajánek, který místním poradil, aby založili hasičský sbor. Lojzíček se také přidal k hasičům, a protože to uměl s koňmi a měl velice blízko k vodě, tak byl náramně užitečným hasičem,“ popsala hlavní děj pohádkové knížky autorka.