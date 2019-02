Žďár nad Sázavou - Prosinec je plný svátků a oslav, ale po něm následuje dlouhý, studený a fádní leden. Nedostatek světla a dlouhé noci mohou na nás působit depresivně.

V severních částech kontinentů s tím mají své zkušenosti. Žďár má k pólu sice daleko, ale zima na Vysočině dovede být také dlouhá. Naštěstí na leden a únor vymysleli lidé plesy.

Ten sobotní, s dlouhou tradicí, pořádá každoročně největší regionální firma a druhá největší na celé Vysočině, žďárský ŽĎAS a.s. Tomu také odpovídala návštěva plesu, asi tisícovku míst v kulturním domě obsadili zaměstnanci Žďasu, jejich rodinní příslušníci a přátelé.

Všechny vstupenky se letos vyprodaly na vrátnici firmy. V prvním patře Domu kultury bavila návštěvníky plesu ŽĎAS stylová cikánská muzika Milana Horváta.

V uplynulém roce se firmě Žďas podařilo vyprodukovat největší zisk v celé historii existence firmy založené v roce 1951. V době nástupu celosvětové krize věc neobvyklá.

Jak se to podařilo, se týdeník Vysočina zeptal osoby nejpovolanější, místopředsedy představenstva, generálního ředitele Miroslava Šabarta.



Jak se dá vytvořit historicky největší úspěch firmy na počátku světové krize?

To se musíme vrátit o sedm let zpátky, kdy začala novodobá historie firmy. Noví majitelé prozíravě nerozkouskovali podnik, ale naopak, nechali ho pracovat jako celek, a pouze velká firma má možnost realizace velkých projektů, zakázek a dodávek. A právě to se v loňském roce podařilo.



Neberte to z mé strany jako průmyslovou špionáž, ale můžete být konkrétnější, co je tím produktem?

Podařilo se nám například vyvinout špičkové inspekční linky a prodat je zahraničnímu zákazníkovi.



Čí to byl nápad?

Takový projekt je vždy kolektivní dílo, počínaje naším projekčním oddělením a konče vysoce kvalifikovanými pracovníky ve výrobě a při samotné montáži. Něco vymyslet a vyrobit pochopitelně nestačí, máme schopné obchodní a propagační oddělení. Přesto bych jedno jméno rád uvedl, velkou zásluhu na novém produktu má inženýr Dvořák, náš projektant, ale znovu zdůrazňuji, že jde o týmovou práci.



Bude nový produkt prodejný jiným zákazníkům?

Věříme, že ano, a děláme pro to vše. Součástí stávajícího kontraktu je dohoda, že můžeme předvést produkt potenciálním zájemcům, a to přímo v místě, kde je nyní instalován.



Otázka nepříjemná, ale aktuální, bude práce, nebude se propouštět?

Určitě se dotkne krize také nás, ale na prvního půl roku máme práci zajištěnou v plném objemu a intenzivně pracujeme na druhém pololetí. Kvalifikované odborníky si musíme držet, sehnat dobrého dělníka v kovooboru je dnes velký problém. I v této současné situaci podepisuji nové pracovní smlouvy.

-----------------

Co je inspekční linka pro úpravu tyčí?

Tato zařízení umožňují zvýšit přidanou hodnotu válcovaného tyčového materiálu a nejčastěji kruhových tyčí tím, že umožní odběrateli produkce garantovat jeho podstatné parametry kvality. Jedná se především o jeho rovinnost, absenci vnitřních a povrchových vad, přesnost příčných rozměrů, kvalitu povrchu, jakost materiálu a v neposlední řadě i délkové rozměry v požadovaném sortimentu a toleranci.



Tato zařízení jsou projektována podle specifických požadavků investorů a pro jejich sortiment produkce. Linky jsou dodávány s pokročilým systémem řízení technologického procesu, který zajišťuje jak automatický chod zařízení, tak sledování jednotlivých tyčí při průchodu technologickými operacemi, shromažďování dat o nich a vystavení atestu na jejich konci. Zdroj: www.zdas.cz