Žďár nad Sázavou – Netradiční výstava čeká v únoru, březnu a dubnu návštěvníky žďárského zámku. Připomene renesančního umělce Leonarda da Vinciho, od jehož úmrtí v letošním roce uplyne 500 let.

„Tato všestranně nadaná osobnost je velmi blízká naší zámecké vizi a inspiruje nás svým kreativním přístupem a nadčasovostí i v dnešní době. Proto jsme se ve spolupráci s českobudějovickým Objeváriem rozhodli v průběhu února, března a dubna uspořádat výstavu s názvem Leonardo,“ uvedla za zámecký tým Martina Sedláková. Prozradila rovněž, že žďárský zámek bude hostit génia Leonarda da Vinciho teprve jako třetí místo v České republice.

„Interaktivní výstava je určena pro všechny generace a návštěvníky doslova pohltí. Jedinečné výtvarné zpracování, možnost zúčastnit se Poslední večeře, vyzkoušet si modely da Vinciho vynálezů nebo digitálně přetvářet obrazy Mony Lisy - to je jen několik důvodů, proč si výstavu nenechat ujít,“ doplnila Sedláková.

Vernisáž je naplánovaná na poslední lednový den, běžná otevírací doba výstavy začíná 1. února, přičemž expozice v konventu na druhém nádvoří bude přístupná až do konce dubna, a to vždy od úterý do neděle v době od 9 do 17 hodin.

Plné vstupné činí sto korun, snížené pro děti, studenty a seniory je za sedmdesát korun a rodinné vstupné vyjde na tři stovky.