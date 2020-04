Virtuální kino začíná „promítat“ od 1. dubna. „Podle mého názoru je dobré, když se lidé i v těchto těžkých chvílích snaží zachovat nějaký pravidelný režim. Lidem to pomáhá být v dobré psychické kondici. Když to jde, je lepší dělat aspoň něco než nedělat nic,“ poznamenala šéfka organizace Kultura Žďár Marcela Lorencová.

Zájemci o virtuální kino si mohou zakoupit prostřednictvím on-line předprodeje za jednotnou cenu sedmdesát korun E-vstupenku. Ta mu po zaplacení přijde na e-mailovou adresu. Kód uvedený na vstupence je vstupním kódem do virtuálního promítacího sálu, který filmoví fajnšmekři najdou na webových stránkách www.vasekino.cz. „Tak, jako když jdete do kina, přístup bude spuštěn vždy dvacet minut před promítáním, abyste měli čas vyladit obraz, vypnout mobilní telefony a připravit si dostatek popcornu,“ poznamenal Aleš Hrbek.

Kola, popcorn a Amundsen

Prgram virtuálního kina lze najít na webových stránkách města. A stejně tak návod, jak za lístek do kina zaplatit. „Část ze vstupného přide na účet kina, kde si lidé vstupenku zakoupili. A aby se člověk cítil opravdu jako v kině, může si k dívání koupit popcorn a kolu. Já se na to taky chystám, film už mám vybraný. Je to ten první, snímek Amundsen, který se bude promítat 1. dubna ve 20 hodin,“ prozradil žďárský starosta Martin Mrkos.

Ve čtvrtek ve stejný čas nabídne žďárské virtuální kino film Šťastný nový rok a v pátek zopakuje Amundsena. V sobotu v 15 hodin přijde na řadu pohádka pro děti Trollové a kouzelný les a ve 20 hodin se ti, kteří to nestihli, mohou podívat na čtvrteční film Šťastný nový rok. Poslední dva body programu jsou zatím naplánovány na neděli. V 15 hodin to bude opět pohádka pro děti Trollové a kouzelný les a ve 20 hodin pak cestovatelský dokument Afrikou na Pionýru. „Pokud by se to lidem zalíbilo, mohli by si přijít před promítáním do našeho baru, kde by se popcorn a kola vydávaly. Mohli by si je tam vyzvednout a odvézt si to k televizi, když to jinak nejde,“ řekla Lorencová.