Žďár našel prostory pro Kosinkovu sbírku: opraví je za peníze z dědictví

/FOTOGALERIE/ Přes dvě stovky obrazů spolu s nezanedbatelnou finanční částkou odkázala před lety dcera malíře Josefa Kosinky Jitka Bödefeldová s manželem Žďáru nad Sázavou. Podmínkou k čerpání peněz odkázaných v závěti bylo, že město musí obrazy minimálně patnáct let vystavovat. Žďár však doposud nenašel pro sbírku vhodné výstavní prostory. Teď to vypadá, že se snad začíná blýskat na časy. „No konečně. Táhne se to trochu moc dlouho. Vždyť se Kosinkovy obrazy dostaly do Žďáru už v roce 2012,“ okomentoval poněkud zdlouhavé jednání radnice žďárský rodák Jaroslav Mach.

Josef Kosinka. | Foto: Archiv Žďáru nad Sázavou

Město znovu obnovilo vyjednání s vykonavatelem závěti. „Koncem minulého roku jsme jednali s německým advokátem, který se stará o odkaz manželů Bödefeldových. Ti městu odkázali značné jmění. Obrazy v hodnotě přibližně jeden a půl milionu korun a necelých pět milionů, které mají být použity v souvislosti s vystavováním sbírky,“ potvrdila žďárská místostarostka Ludmila Řezníčková. Ve sbírce jsou kromě obrazů, které namaloval Josef Kosinka, i díla dalších vysočinských malířů. Například Oldřicha Blažíčka, Josefa Jambora nebo Pavla Kopáčka. A jsou mezi nimi také dva obrazy od Josefa Lady. Zanedbatelná není ani finanční částka, která je taktéž součástí dědictví odkázaného městu. „Ta činí přes sto osmdesáti tisíc euro. Malá část této částky už byla proinvestovaná v rámci výstavy, která se uskutečnila v minulosti v kulturním domě,“ upřesnil mluvčí žďárské radnice Matěj Papáček. Sběratel Babiček z Vysočiny: Tvůrci seriálu Božena pominuli Němcovou v Polné Přečíst článek › Město nyní našlo prostory, v nichž by bylo možné obrazy z Kosinkovy sbírky vystavovat. „Pracujeme s návrhem, že by se zrekonstruovala zadní část staré radnice před vstupem do informačního centra a jedna z vedlejších místností, která se nám uvolní, by se stala budoucí galerií,“ informovala Řezníčková. Galerie v sousedství informačního centra má podle jejích slov řadu výhod. „Tamní zaměstnanci by na sbírku mohli dohlížet. Také by se začalo více využívat prostor staré radnice,“ podotkla Řezníčková. Kosinkova sbírka je poměrně rozsáhlá. Čítá přes dvě stovky malířských děl. „V průběhu pěti let by se mohla postupně všechna díla vystavit. Zhruba po čtyřiceti kusech ročně,“ vysvětlila záměr radnice žďárská místostarostka. Novinky na bystřickém Edenu? Restaurace i pořádání svateb Přečíst článek › Osobnost Josefa Kosinky je ve Žďáře nad Sázavou dobře známá. „Byl to nejenom akademický malíř a knižní ilustrátor, ale také motocyklový a automobilový závodník. Prostě všestranná osobnost. A napsal i několik dílů rodinné kroniky,“ popsala spisovatelka Věra Rudolfová, která Josefa Kosinku připomenula i ve své knížce Kraj návratů a inspirace.