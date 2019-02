Žďár nad Sázavou - Výstava nazvaná Václav Havel Politika a svědomí je k vidění v prostorách Muzea nové generace, které sídlí v areálu žďárského zámku. Expozici tvoří dvacet šest panelů s dvaceti šesti citáty, myšlenkami a fotografiemi Václava Havla.

Výstava připomíná nedožité osmdesátiny českého dramatika, esejisty, kritika komunistického režimu a později politika Václava Havla. Byl devátým a posledním prezidentem Československa a prvním prezidentem České republiky.

Expozice je putovní. „Jsme potěšení, že zavítala také k nám. Obdivovali ji už lidé po celém světě, například v Curychu, v New Yorku nebo Sofii. Věříme, že zaujme i naše návštěvníky," přiblížila Lucie Herberová, marketingová ředitelka Zámku Žďár nad Sázavou.

Čtěte také: Oprava mostu zavře cestu ze Žďáru do Brodu

Výstavu připravil Ústav pro studium totalitních režimů ve spolupráci s Českými centry a Knihovnou Václava Havla. „Výstava se poskládala víceméně sama. Se znalostí Havlových textů člověka brzo napadne, kam a pro co sáhnout. Při přípravě byla zároveň důležitá i jistá dávka odvahy. Havla často považujeme za neškodnou součást minulosti. Jenže mnohé z toho, co napsal či řekl, dráždí do dneška, může to dokonce pro leckoho představovat politicky výbušný materiál," řekl o výstavě autor koncepce Jan Hron.

Výstava bude v muzeu otevřená do 30. dubna.