„Kraj velmi dobře znám. Narodil jsem se totiž v Poličce, beru ji jako součást Vysočiny. Pomohlo mi to v přípravě seriálu. Měl jsem představy o zdejší přírodě. Chtěl jsem, aby byla syrová a divoká. Zároveň bylo natáčení semknutější,“ vypráví režisér. Bylo to i tím, že pracovali v reálném prostředí, a ne v pražských ateliérech. „Po práci jsme tedy všichni zůstávali v jednom hotelu, nerozutekli jsme se domů,“ podotýká.

Natáčení seriálu byla pro režiséra nová zkušenost. Před tím točil filmy a jednu epizodu televizní série Dáma a král. „Dlouho mě lákalo si pořádně vyzkoušet seriálovou tvorbu a detektivní žánr kvůli napětí. Na Odznaku Vysočina jsem se podílel od začátku. Pomáhal jsem s výběrem herců i lokací. Zároveň jsem mohl ovlivnit některá témata a podzápletky. Kompletní volnost jsem přesto neměl. Nějaký rozkol s produkcí ale nenastal,“ prozrazuje Fehu.

Andy Fehu



Režisér, scenárista, střihač



Narodil se 16. ledna 1986



K filmům si našel cestu odmala díky videopůjčovnám



Mezi oblíbené filmy patří Lesní duch, Moucha, Rambo, Vesmírní kanibalové či Kanibalové



Vystudoval Soukromou střední odbornou školu umění a managementu v Praze



Režíroval horor Nenasytná Tiffany a komedii Shoky & Morthy: Poslední velká akce

Seriál se podle něj od konkurence kromě zasazení liší i uchopením. „Hráli jsme si s žánrovými klišé a otáčeli stereotypy. Do hlavních rolí jsme obsadili dvě ženy. Ta starší je přitom volnomyšlenkářská, zatímco mladší je upjatější. Víc dbá na dodržování pravidel. Zároveň jsme se zaměřili na současná témata. Věnujeme se například exekucím či drogám. Není vždy jednoznačné, kdo je skutečný viník,“ dodává k seriálu.

Od loňského prosince má Fehu svůj nejnovější snímek Shoky & Morthy: Poslední velká akce na streamovací službě Netflix.

„Není zas tak náročné tam nějaký film dostat. Spojíte se s prostředníkem, který mu nabídne balíček filmů. Když v tom Netflix vidí potenciál, koupí to. Mnohem náročnější je pro něj natočit původní tvorbu. To se u nás ještě nikomu nepodařilo. Když bych dostal možnost režírovat dvojku Shokyho a Mortyho, přišlo by mi to fajn,“ zvažuje.

Ve své tvorbě si režisér hraje s žánry a kombinuje je. V příštím filmu by naopak rád zůstal věrný jednomu žánru.

„Přemýšlím o hororu nebo thrilleru, chtěl bych tentokrát zůstat žánrově čistý. Rád bych jednou také natočil historický snímek o Přemyslovcích. Na to, jak byli pro naši zemi zásadní, o nich moc filmů nevzniká. Chtěl bych historii přiblížit,“ předesílá plány do budoucna režisér Andy Fehu.

Odznak Vysočina

Kriminální seriál

Bude mít osm dílů

Natáčelo se na Vysočině, převážně v Ledči nad Sázavou

Dalšími místy jsou Kouty, Melechov a Lipnice nad Sázavou

Hrají: Monika Hilmerová, Simona Zmrzlá, Martin Hofmann, Michal Suchánek a Patrik Děrgel

Na obrazovkách Novy bude od 13. ledna