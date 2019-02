Žďár nad Sázavou – Vánoční nálada vítá od soboty návštěvníky muzea nové generace v areálu žďárského zámku. Začínají tam adventní víkendy.

Prohlídky ve žďárském zámeckém muzeu nyní doplnil víkendový adventní program. Otevřeno bude i o Vánocích. | Foto: Deník/Martina Lorencová

„K Vánocům v muzeu patří také to, že budeme mít otevřeno i o vánočních svátcích, lidé si tak návštěvou budou moci zpestřit třeba sváteční procházku," přiblížila Hana Chytrá z oddělení propagace žďárského zámku.

Na tři nadcházející adventní víkendy připravilo muzeum ke klasickým prohlídkám i tvořivé dílničky pro děti, speciální menu v kavárně i focení u stromečku a jako překvapení i adventní koncerty. „Dílny povedou zkušení lektoři, přítomni budou po celou otevírací dobu muzea, takže děti se mohou zapojit kdykoli. Budou vytvářet vánoční ozdoby, vystřihovat, kreslit nebo třeba skládat figurky," doplnila ještě Chytrá. Děti si nemusí nic nosit s sebou, všechen potřebný materiál v muzeu dostanou. Dílničky jsou zdarma.

V kavárně hosté dostanou svařené víno pro dospělé, horké ovoce pro děti, vánoční dezerty a ještě další překvapení.

Zámecké muzeum zdobí dva velké vánoční stromy. „Jeden je v recepci, druhý venku. Zájemci se mohou nechat u stromečků vyfotit," dodala Hana Chytrá. V obchodě se suvenýry budou moci návštěvníci nakoupit drobné vánoční dárky.

Adventní program připravilo muzeum na víkendy 5.-6., 12.-13. a 19.-20. prosince, otevřeno je vždy od 9 do 17 hodin. Na Štědrý den lze navštívit muzeum od 9 do 13, 25. a 26. prosince od 10 do 17 a na Nový rok od 13 do 17 hodin.