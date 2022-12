Zdroj: Youtube

Text je až pohádkový, naprosto v souladu se svátky klidu a míru. Zmiňovat v písničce současnou ekonomickou krizi autora z Jihlavska ani nenapadlo. „Miluji tradiční české vánoční zvyky, a proto nikdy do mých písní nebudu vnášet politiku či upozorňovat na současnou ekonomickou situaci,“ říká rázně umělec, který vystupuje celý rok, i v létě hrál na několika festivalech.

Vánoční tajemství. Zpívající hasič Jurič Pařil z Vysočiny má nový Vánoční song

Klip k písni Vánoční 2022 je na YouTube od druhé neděle adventní a vede si slušně. Fanoušci mohou novinku slyšet také na dalších hudebních platformách včetně Spotify, Apple music nebo Google play. „Rádia, která mě každým rokem zařazují do rotace vánočního vysílání, na mě opět nezapomněla. Je tedy možné, že moje písně uslyšíte z více míst,“ těší Juriče Pařila. „Nečekaně hraje i v českých sítích supermarketů Billa a Penny. Máme si při vánočním nákupu co zpívat,“ směje se zpěvák.

On sám je šťastný, že může hudbou rozdávat lidem radost a zmiňuje čerstvou historku, kdy za ním přišla do práce na hasičárnu v Telči milá paní. „Celá rodina miluje vaši hudbu a manžel vás doslova žere, chci pro něj k Vánocům vaše CD,“ opakuje Jurič Pařil slova návštěvy. „A toto je přesně ten důvod, proč dělám to, co dělám,“ uzavírá.