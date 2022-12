Přeplněná parkoviště a fronty lidí, které míří do Kulturního domu ve Velké Bíteši. To při sobotním odpoledni napovídá, že se chystá něco velkého. Program devatenáctého ročníku folklorního pořadu Na bítešském jarmarku může diváky přesvědčit, že Podhorácko má ze svých tradic a lidových písní co nabídnout. O to se stará hlavně národopisný soubor Bítešan se svými pěti věkovými skupinami. Doplňují ho soubory Bítešánek a Sluníčko, které fungují pod zdejšími mateřskými školami.

Sotva jsme z podia sešli dolů po úvodním představení všech účinkujících, už nás volají zpátky, protože vystupujeme hned druzí a máme být nachystaní za oponou. V tu chvíli ale v zákulisí folklorního pořadu nastává zmatek. Část členů dospělé skupiny Bítešanu se už totiž rozutekla pryč. Na naše volání se sice vrací, ale ne všichni. Chybí hlavní pár. Šest zbývajících párů i s třemi úplnými nováčky včetně mě, se na sebe sice zmateně podívalo, ale přece jen se jdeme seřadit za oponu. Sledujeme představení Sluníčka a trneme, kdy skončí a my budeme muset začít bez našich vedoucích. Právě ve chvíli, kdy už děti mávají a odchází z podia, oba přibíhají a honem se řadí na začátek. Divák tak naštěstí nemůže poznat napětí, které před, pro někoho prvním vystoupením, panovalo.

Od masopustu až po Vánoce

Celý pořad je složený z tanečních pásem jednotlivých souborů představujících podhorácké písně a tance. Mezi nimi se občas objeví i nějaká scénka, jako ta selka se slepičkami nebo vláček s výpravčím, a program doplňují i sólová vystoupení zpěváčků. Některé děti se tak na podiu objevují hned několikrát. „Těšila jsem se a nervózní jsem nebyla. Mně se to povedlo, ale muzika tam spletla jednu písničku, kde hrála třetí sloku, i když tam vůbec neměla být, a my jsme nevěděli, co máme tancovat,“ shrnuje své dojmy devítiletá Anežka, která si, kromě toho, že vystoupila se svou skupinou v tanečním pásmu i sama jako zpěváček, zahrála také roli selky, o které byla řeč.

Nazkoušená vystoupení představují divákům postupně tradice celého roku od masopustu až po Vánoce. Blížící se svátek svatého Mikuláše připomíná krátká písnička, kterou zpívají předškoláci společně s dětmi z prvního stupně. „Mik, miku mik, miku Mikuláš“ se ozývá celým sálem a slyšet je až do vestibulu, kam si několik lidí zrovna přišlo pro občerstvení. „Moc se mi to líbí a divím se, kolik je tady v Bíteši chytrých a nadaných dětí, které umí zpívat, to se málokde vidí,“ komentuje dění na podiu jedna z divaček, která si ale nepřála být jmenovaná. Není z Bíteše a na jarmark se přijela podívat letos poprvé, protože tady vystupuje její neteř i praneteř.

Jednotlivá vystoupení uvádí dvě krojované moderátorky. „Vystupuji na jarmarku už asi podeváté, moderuji ale poprvé. Je tady hodně zmatků a změn v rámci choreografií. Občas nám tam někdo vběhne na podium ještě před uvedením, takže musíme řešit, jak to udělat, ale zvládáme to,“ svěřuje se jedna z moderátorek Vendula Kmentová, která zároveň stíhá i tancovat s dospělými. V rohu pod podiem sedí dva muzikanti, jeden s akordeonem a jedna cellistka. Vedle nich jsou mikrofony pro zpěvačky. Některá z vystoupení tam díky nim můžou být doprovázená živou hudbou, ostatní mají nahrávku.

Ta betešská brána

Naše skupina dospělých vystupuje ještě dvakrát. Uprostřed programu a potom na konci. Kromě drobných zaváhání v choreografiích jsme se už ale obešli bez komplikací. „Vystoupení jsem si užil a nebyl jsem ani moc nervózní. Překvapilo mě, kolik tady bylo lidí, ale potěšilo mě to a jsem rád, že jsme to dobře zatančili,“ hodnotí celé odpoledne jeden z dospělých Bítešanu Josef Trnka. Do souboru se dostal přes místní chasu a vystupuje už počtvrté. Po skončení programu, když se lidé začínají zvedat a odcházet ze sálu, se ještě s celým souborem postavíme na podium před bítešskou bránu, která je tam vždy jako kulisa, abychom si udělali památeční fotku.

Celý program začal už tradičně právě písničkou Ta betešská brána, během které se na podiu ukázali všichni účinkující. Stejně tak i na konci se vždy zpívá společná píseň V dobrém jsme se sešli, ke které bývají přizvaní i diváci. Tu ale letos nečekaně nahrazuje jiný program. Na podium se vrací mládež Bítešanu a rozeznívá se hudba. K velkému překvapení to ale není žádná lidovka. Je to moderní písnička, kterou se učí třeba v tanečních a stejně tak i kroky, které děti začnou na písničku tancovat, patří spíše k současným tancům. Naskytne se tak zajímavá podívaná, jak pro diváky, tak i pro nás, kteří ji sledujeme z kraje podia. Děti v tradičním oděvu předků tancují na muziku současnou a vůbec to nevypadá špatně.

MARIE MATĚJKOVÁ