„Návštěvníci si zkusí kostýmy. Zakusí, co je hanba, a dozví se něco o životě našich předků. Například kolika let se dožívali nebo jak bydleli,“ láká děti k návštěvě historik Miloslav Lopaur.

Zdroj: Youtube

Děti si prostřednictvím kostýmů a pomocí nápovědy odborníků mohou vyzkoušet i roli kardinála, biřice nebo rychtáře. „Prohlídka potrvá jednu hodinu. Prohlídky se budou konat v úterý 1. června v každou celou hodinu, od 10 hodin do 19 hodin kromě polední přestávky, která je od 12 do 13 hodin. Počet jedné skupiny by neměl převyšovat třicet lidí,“ upřesnil Miloslav Lopaur s tím, že podrobnější informace lze získat na telefonních číslech 566 688 116 nebo 731 181 839.