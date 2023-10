Velké Meziříčí v nové knize. Jak to vypadlo, když ještě nestál dálniční most

/VIDEO/ Velké Meziříčí včera a dnes II. Tak se jmenuje nová kniha, která vyšla koncem minulého týdne v nakladatelství Tváře a ukazuje Velké Meziříčí v proměnách času. Tři autoři zvou na pomyslnou procházku městem a ukazují, jak to v ulicích města vypadalo před několika desítkami let. Výjimkou ale nejsou ani fotografie starší sto let.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Velké Meziříčí včera a dnes II navazuje na stejnojmennou publikaci z roku 2018. | Foto: Deník/Jana Kodysová