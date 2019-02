Žďár nad Sázavou – Městské divadlo ve Žďáru nad Sázavou již příští týden navštíví herecký soubor Divadla Bez zábradlí v čele se Simonou Stašovou. Divákům na Vysočině zahrají komedii Skleněný zvěřinec.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/Jaroslav Sýbek

Americký autor Tennessee Williams do slavné hry Skleněný zvěřinec vložil silné autobiografické prvky ze své vlastní rodiny. S humorem, ale i dojetím zde popisuje život opuštěné matky Amandy, která se snaží svou láskou udělat své děti těmi nejšťastnějšími. Místo štěstí však udělá v rodině velký nepořádek.

„Postava syna Toma je zosobněním samotného Tennessee Williamse a jeho sestra Laura je původně jeho pravá sestra Rose. Tato rodinná tragikomedie je o nás, o každém z nás, je to zrcadlo nastavené do našich směšných rodinných kotrmelců. Z lásky se totiž udělají ty nejkrásnější i ty nejhorší věci. Společně s Amandou, Tomem, Laurou a nápadníkem Jimem, se smějeme i pláčeme sami nad sebou,“ popsali tragikomedii pořadatelé na internetových stránkách.



Představitelka hlavní hrdinky Simona Stašová musela do této role dospět. „Konečně jsem dozrála do role matky Amandy, do té bláznivé matky, které tak dobře rozumím. Amanda je na zabití i k pomilování, tak jako celý ten náš neuvěřitelný život,“ doplnila herečka známá z televize i divadelního světa.



Žďárské divadlo hlásí na toto představení vyprodáno. Vstupenky byly v předprodeji od začátku listopadu minulého roku za 450 a 500 korun dle druhu místa.