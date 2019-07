Pozvání na akci přijal nejlepší český producent a DJ Sedliv, mladý nadějný DJ BraveB, zahraje i hlavní organizátor akce DJ Vambi a mnoho dalších. Zazní styly jako House, Future House, Elektro House, Progressiv House,“ informovala mluvčí novoměstské nemocnice Tamara Pecková.

„Producent a DJ Sedliv je velice úspěšný i za hranicemi České republiky. Jeho skladba Be There For You sklízí úspěch po celém světě. Je součástí jedné z nejúspěšnějších her pro

virtuální realitu současnosti Beat Saber, jeho účasti na akci si moc vážím. Všichni účinkující vystoupí bez nároku na honorář, podařilo se sehnat i nějaké sponzory. Akci podpoří 1.

Žďárská plynařská a vodařská, DEL, AZheating, pomůže Pension Klokočí, Fryšavské uzeniny a další,“ poděkoval partnerům akce organizátor Jakub Vambera.