Hamry nad Sázavou – Vrátit se do dob reálného socialismu dostanou možnost návštěvníci Šlakhamru v sobotu od 10 do 17 hodin.

Kováři v Šlakhamru v Hamrech nad Sázavou. | Foto: Deník/Lenka Mašová

Retro akce připomene, jak tehdy lidé žili, co si oblékali, čím jezdili, co poslouchali či na co se dívali. Chybět tak nebudou ani mávátka, céčka, branné cvičení nebo třeba vysněné rifle i Tuzex.

Po celý den zájemce čekají retro úkoly a soutěže. „Některé vyžadují spíše pamětníky, jiné budou pro děti. Přijďte svým potomkům ukázat, jak jste prožívali své mládí. Pomozte dotvořit dobovou atmosféru tím, že přijdete v retro oblečení nebo s retro doplňky," zve veřejnost jménem Technického muzea v Brně, které Šlakhamr spravuje, Šárka Motalová.

Na cestu ze Žďáru do Hamrů bude možné využít také historický autobus a ve Šlakhamru kováři opět předvedou práci na ručních kovadlinách i za pomocí bucharu poháněného vodním kolem.