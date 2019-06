„Akce je otevřena velkému počtu návštěvníků, zejména rodinám s dětmi. Přivítáte krále Jiřího z Kunštátu a Poděbrad. Těšte se na drezurní show, show laso a bič, tanec s Fríským koněm, školu neposlušných poníků, westernové koniny, rytířský turnaj, volné létání dravých ptáků,“ zve na akci za Řemesla v Kunštátě Irena Kupková.

Pro ty nejmenší návštěvníky je připraven historický dřevěný kolotoč, historická střelnice, dětské dílničky, výstava drobného zvířectva, jízda na ponících, králičí hop. Ani letos nebudou chybět projížďky na lodičkách. „Upečeme vám chleba v historické cihlové peci, ochutnáte trdelníky, frgály, placky z pece. Na sobotní večer jsme pro vás připravili vystoupení trubačů zámku Holešov, kteří vystoupí se svým programem Kořeny lovecké hudby a mysliveckých tradic,“ uvedla Irena Kupková

Po skončení vystoupení čeká na návštěvníky netradiční podívaná: Magická noční show s koňmi. Na neděli je připravena ukázka koňských spřežení, historických kočárů, historické techniky a starých strojů poháněných parní lokomobilou.

V minulém roce přišlo do Kunštátu v okrese Blansko v Jihomoravském kraji na Svátky řemesel 9 000 návštěvníků. Řad z nich byla z Vysočiny, která má Kunštát doslova „za humny“.

„Doufáme, že letos toto číslo překonáme. Jsme moc rádi, že lidé si naší snahy cení. Smyslem celé akce je připomínat lidová řemesla a oživovat historickou paměť společnosti,“ nechala se slyšet Irena Kupková s tím, že více informací o akci Svátky řemesel a krásy ušlechtilých koní je možné získat na webových stránkách: www.svatkyremesel.cz

SOUTĚŽ O LÍSTKY:

Chcete dostat od Deníku lístky na Svátky řemesel a krásy ušlechtilých koní? Stačí správně odpovědět na otázku: Kolikátý ročník akce se letos v Kunštátu uskuteční? Po dvou lístcích získá autor první, páté, desáté, patnácté a dvacáté správné odpovědi, která dorazí do redakce Deníku na email: vlasta.tomkova@denik.cz

SVÁTKY ŘEMESEL A KRÁSY UŠLECHTILÝCH KONÍ 8. – 9. června 2019

SOBOTA 8. ČERVNA

10.00 Otevření jarmarku a řemeslných dílen

12.30 Slavnostní zahájení Svátků řemesel

12.45 Drezura na otěži – Antonio Šimek

13.15 Drezurní show na Fríském hřebci – Vendulka Šponarová

14.00 Slavnostní příjezd krále Jiřího z Kunštátu a Poděbrad – velkolepá show na koních - Štvanci a jejich hosté

15.30 Show laso – bič - Jana Crazy Kotvová

16.00 Tanec s Fríským koněm - Vendulka Šponarová

16.15 Rytířský turnaj na koních na počest krále Jiřího z Kunštátu a Poděbrad – jezdecká show – Štvanci a jejich hosté

16.45 Přátelství s koňmi v absolutní volnosti - Dáša Rozsívalová

17.30 Tandem – spřežení pro práci i zábavu – H+H stáj KATEŘINA

18.00 Španělské koně Robert Šlapanský – Dagmar Příhodová - Antonio Šimek – Marcela Kurovská – Petra Špačková

18.30 Westernové koniny - Jana Kotvová a Ivo Rára

20.00 Volné létání dravých ptáků – zvířecí filmoví hrdinové - FALCONIA

20.40 Kořeny lovecké hudby a mysliveckých tradic – vystoupení trubačů zámku Holešov

21.30 Noční show s koňmi – CESTA KE HVĚZDÁM – Štvanci a jejich hosté

NEDĚLE 9. ČERVNA

10.00 Otevření jarmarku a řemeslných dílen

11.00 Slavnostní zahájení Svátků řemesel

11.15 Show laso – bič - Jana Crazy Kotvová

11.45 Drezurní show na Fríském hřebci – Vendulka Šponarová

12.00 Džigitovka - triky na cválajícím koni – Ivo Rára

12.30 Škola neposlušných poníků – Petr Doubek

13.00 Slavnostní příjezd krále Jiřího z Kunštátu a Poděbrad – velkolepá show na koních - Štvanci a jejich hosté

14.30 Tanec s Fríským koněm - Vendulka Šponarová

15.00 Volné létání dravých ptáků – zvířecí filmoví hrdinové - FALCONIA

15.30 Vlast - láska k historii - Václav Obr – Muzeum kočárů Čechy pod Kosířem

16.30 Rytířský turnaj na koních na počest krále Jiřího z Kunštátu a Poděbrad – jezdecká show – Štvanci

17.30 Lovecká evropská hudba – vystoupení trubačů zámku Holešov

MŮŽETE SE TĚŠIT NA: Historický dřevěný kolotoč a historickou střelnici, ukázku starých strojů poháněných parní lokomobilou, 100 řemeslných stánků, 40 řemeslných dílen s ukázkami zapomenutých řemesel, prezentaci řemeslných škol a učilišť, ražbu mincí, dětské dílničky, výstavu drobného zvířectva, jízdu na ponících, králičí hop, placky z pece, pečení chleba v historické cihlové peci, projížďky na lodičkách

JEDNODENNÍ VSTUPNÉ: dospělí 200 Kč, děti do 6 let vstup zdarma, děti 6 – 15 let 100 Kč, držitelé průkazu ZTP/P zdarma + jejich doprovod 1 osoba poloviční vstup 100 Kč www.svatkyremesel.cz