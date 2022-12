Přes moje děti, především přes Aničku, protože ta v Bítešanu působila odmalička. Další dcera Verča před čtyřmi lety onemocněla diabetem prvního typu a mě to nutilo být pořád s ní na jejích aktivitách. Bývala jsem s ní i v Bítešanu, kde si mě všimla Silva Smutná, která si mě pozvala, abych jí pomohla. Tak jsem se zapojila a dělám všechno, co je potřeba, ale nejvíc mě baví být s dětmi a tančit s nimi, učit je kroky a zpívat, protože děti mám ráda. Teď vedu Přípravku, děti z prvního stupně.

Mohla byste popsat průběh takové běžné zkoušky vaší skupiny?

Snažíme se zkoušky rozdělit tak, aby to děti především bavilo. Trénujeme sborový zpěv, sólový zpěv, tanec a taneční pásma. Na začátku zkoušky se pozdravíme a představíme, když přijdou nové děti, abychom spolu navázali hezký vztah a cítily se přijaty. Myslím, že je důležité, aby děti vypadaly u tanců trochu radostně, proto se snažím v nich vzbudit radost, zájem a lásku k tanci. Zkoušku potom začneme třeba sborově, trošku se rozdýcháme, rozezpíváme, pak chvilku tancujeme, potom si zkusíme sólový zpěv zpěváčků a na závěr třeba zopakujeme nějaký tanec.

Na běžky na Žďársku lze vyrazit už nyní. Láká třeba Nové Město na Moravě

Co všechno se s dětmi učíte?

Chceme děti opravdu připravit na další práci, aby se naučily i základy polky a valčíku. Taky je učíme podhorácké tance, což jsou speciální kroky, které jsou zapsané z minulého století sběratelkami. Teď se třeba učíme pásmo vláček a tam právě polka a valčík moc zakomponované nejsou, jsou tam obsažené kroky, které už jsou ustanovené. Ale i tak je to moc hezké a docela jim to jde.

Když se tedy učíte nové pásmo, jak postupujete?

Nejdřív je potřeba děti s pásmem seznámit. Představím jim, co pásmo bude obnášet a co se budeme učit. Potom je učíme kroky a slova písní, protože si k tanci i zpíváme. Až tohle zvládneme, tak se ještě musíme sladit s muzikou, aby to bylo synchronní a vypadalo to pěkně. Taky dětem trošku radím, třeba s otočkami. Když jim řeknu, aby se otočily doprava, tak se jich doprava točí jen třeba půlka, takže potom chodím a otáčím se s nimi, aby si správný pohyb zafixovaly.

Odkud získáváte ta pásma, na která tancujete?

Něco nám poskytne paní Smutná a některá pásma vymýšlíme. Loni se nám podařilo jedno takové vymyslet z jednodušších písniček, které děti znají, aby to pro ně nebylo těžké. Byly tam písničky Koulelo se koulelo, Červený šátečku, Na tom našem rybníce, Hořela lípa, hořela a zakomponovali jsme tam i polku, aby si ji děti vyzkoušely. K písničkám jsme vymysleli jednoduchou choreografii a myslím si, že se to docela povedlo. Ale jinak se soustředíme na podhorácké písně a tance, které se čerpám z knih a ze tří zpěvníků editorek Marty Toncrové a Silvy Smutné.

Máte nějaký příklad takové podhorácké písně?

Teď zrovna máme v pásmu vláček písničku Na salaši ztratila se slanina a když jsme ji začali zpívat, tak si jedna holčička všimla, že to je vlastně Vyletěla holubička ze skály. Ty písně mají slova různá, ale melodie jsou stejné a rozšířené. Takže na jarmarku jsme na ni tančili při slovech Na salaši ztratila se slanina, ale tato holčička ji zpívala jako zpěváček se slovy Vyletěla holubička ze skály. Ale tohle právě nejsou úplně podhorácké písně. Z podhoráckých mám ráda píseň Ráno, ráno, ráno, raníčko zapsanou ve Velké Bíteši, Ševče, ševče náš z Veselíčka a Ten křovské pan farář ze Křoví.

Skautů v Novém Městě přibývá, rozšíří si klubovnu v Malé ulici

Jsou děti hodně nervózní před vystoupením?

Jsou nervózní, samozřejmě, ale hrozně je to baví. Pro nové děti je vždycky rozhodující první vystoupení, většinou je to nadchne a je to pro ně velká motivace. Myslím si ale, že je těch vystoupení málo, mělo by jich být víc.

Kde všude tedy vystupujete?

Základní vystoupení jsou tři. Na pouť přehlídka Mladé Bítešsko, během hodů festival Setkání na Podhorácku a na začátku adventní doby pořad Na bítešském jarmarku. A potom ještě nějaká navíc, když nás někdo pozve. Letos jsme na hodech nevystoupili, protože pršelo, a děti byly velmi zklamané, takže jsem jim slíbila, že si to nahradíme. Mám v plánu udělat malé náhradní vystoupení pro rodiče jako poděkování, protože od nich je to taky velká práce, že děti vozí na zkoušky a starají se o kroje.

Jak se rodiče zvládají o kroje starat?

Vysvětlujeme jim, jak se to dělá, ale teď se spíš snažím jim říkat, že kroj není nutné pokaždé škrobit. Stačí, když se naškrobí třeba jednou za rok, nemusí to být na každé vystoupení, to je zbytečná dřina. A bojím se, že právě tahle práce potom rodiče odrazuje. Když se kroj zašpiní, tak je potřeba ho vyprat a pak tedy i nově naškrobit, ale jinak ho stačí hezky vyžehlit, a to šikovné maminky zvládají výborně.

Jak se děti dívají na kroj nebo jak se v něm cítí?

Dobře se v něm cítí, líbí se jim to a mají z toho radost. Aspoň ti malí, ti si to užívají. Ale potom, když přijdou do puberty, tak už to je pro ně trošku otrava. Oblečou se, zatančí a zazpívají, ale potom ho zase rychle svlékají. Změní se to v průběhu dětství a dospívání.

Vy sama jste někdy dřív byla v kroji, třeba v chase?

Byla, dvakrát. Pocházím z Křoví a v roce 1988 jsem tam po mnoha letech obnovila hody. Byla jsem tam čtyři roky předsedkyně SSM a napadlo mě, že obnovíme nějaké tradice. Od té doby si tam hody udržují, za což jsem ráda. Kroje jsme si půjčovali z divadla z Brna, protože nebyla jiná možnost. Tehdy jsem měla na sobě kroj poprvé. Českou besedu nás učila paní učitelka Švandová a doteď nechápu, jak nás to dokázala naučit. Potom jsem se vdala, šla jsem do Bíteše a už jsem měla jiné starosti.

Stožáry na měření námrazy u Studnic šly k zemi, osud posledního je nejistý

Potom jste se ale k folkloru vrátila…

Ano. Začala jsem se k tomu vracet už s nejstarší dcerou Dančou, která taky chodila do Bítešanu k paní Elišce Hradilové a pak od sedmnácti let do chasy. My folklorem žijeme v podstatě pořád jen s malou přetržkou, než děti trochu povyrostly. V roce 2012 jsme byli rychtáři a průběžně se zapojovaly děti. Danča měla hodovou zastávku hned, když byla poprvé v chase, a potom byla i první stárková. Pak začala tancovat a zpívat v Bítešanu Anička a loni byla také první stárková. Verunka chodí do staršího Bítešanu k paní Silvě Smutné a nejmladšího Jeníka mám ve své skupině Přípravka.

Vnímáte, že se nějak mění přístup k tradicím, že se třeba víc vrací?

Vnímám to a moje velká snaha je, aby příležitosti, které dostaly moje děti měly nadále i všechny ostatní, které o to mají zájem. Myslím si, že tradice bychom si měli udržovat, a především si vážit lidí, jako je paní Silva Smutná, kteří mají tolik informací z historie a zkušeností. Velmi ji obdivuji, kolik energie do toho i teď po těch letech a v těch letech dokáže dát, je to pro mě velká inspirace.

MARIE MATĚJKOVÁ