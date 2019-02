Mohelno - Výstavu svých nových členů uspořádala Skupina Stir up v Galerii Čertův ocas v Mohelském mlýně pod titulem Pět nových zrcadel. Pětka vyjadřuje počet nových členů skupiny, ale je bezděčným surrealistickým přeludem, vystavující jsou totiž jen čtyři.

Gabriela Kopcová je autorkou magických fotokoláží, které už vícekrát uplatnila jako ilustrace vlastních dětských knih. Jihlavský výtvarník Pavel Bezděčka maluje prostřednictvím digitální techniky obrazy s širokým rozpětím obsahů. Bezděčkova autorská výstava nazvaná Imaginace je nyní přístupná v galerii Tympanon v třebíčském Muzeu Vysočiny.

Kresby a koláže Jana Dočekala klíčí tradičně v přírodě a v prostředí lidí, ale vyrůstají do nadreálné obrazotvornosti. Platí o nich, co kdysi napsal žel zapomínaný Vladimír Lavický: Hlavní žádostí surrealisty je být, nikoliv vyniknout. Martina Hronzu na prahu obliby umění zaujaly obrazy Salvadora Dalího. Profesně se věnuje arteterapii, současně maluje. Inspiraci a přístup k tvorbě má otevřený ze dvou stran, ze svého nitra a z duchovního světa pacientů.

Pět nových zrcadel – obrazy, kresby, koláže, Galerie Čertův ocas, Mohelský mlýn u Mohelna. Výstava je přístupná do konce srpna, otevřeno denně od 9.00 do 11.30 hodin, o víkendech také od 14.00 do 16.00 hodin.