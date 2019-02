Žďár nad Sázavou - Unikátní turné české skupiny Čechomor a americké písničkářky Suzanne Vega se zastaví po Lokti a Praze také ve Žďáře nad Sázavou. Čerstvě padesátiletá americká písničkářka a básnířka Suzanne Vega zahraje na Vysočině své největší hity.

Suzanne Vega | Foto: DENÍK

Pozadu nehodlá zůstat ani Čechomor, aby nakonec zazněly i společné skladby. Písničkářka vyráží na letošní turné se svými kolegy Gerry Leopardem a Michaelem Viscegliou.

V Česku je autorka hitů Luka nebo Tom´s Diner dobře známá. Naposledy vstoupila vloni v pražském Kongresovém centru. Letos podnikla evropské turné, kromě Česka se objeví například také v Maďarsku a Polsku.

Hvězda čerstvě padesátileté americké písničkářky a básnířky naposledy zazářila před dvěma roky se sedmým řadovým albem Beauty and Crime. Písně mají hloubku šansonů a k úplnému pochopení textů by člověk potřeboval slovník. Známá místa v New Yorku, příběh Sinatrova vztahu s Avou Gardnerovou, vzpomínka na kamaráda, jenž zahynul, když teroristé 11. září 2001 napadli město – to vše má několik významů i hlubších souvislostí. S tímto městem pojí Vegu silné pouto a jeho fotky jsou i na titulu její internetové stránky.

Zpěvačka a kytaristka Suzanne Vega se proslavila zejména hity Luka a Tom's Diner z alba Solitude Standing z roku 1987. Píseň Luka popisuje příběh dětské oběti zneužívání. Píseň interpretce přinesla četná ocenění od organizací bojujících proti zneužívání dětí. Vega za ni mimo jiné získala nominaci na Grammy a cenu MTV za nejlepší videoklip ženské zpěvačky. Její žďárský koncert se uskuteční 23. července od 20 hodin.