/VIDEO/ Zpívala s kapelou Šlapeto v divadle Semafor, umístila se v několika heligonkářských soutěžích, je i držitelkou českého rekordu při společné hře nejmladší harmonikářky a nejstaršího harmonikáře. Desetiletá Anežka Strážnická z Náměště nad Oslavou je extrémně talentovanou hudebnicí.

Desetiletá heligonářka z Náměště Anežka Strážnická. | Video: Deník/Tomáš Beránek

Ke hře se přitom dostala dočista náhodou. „V roce 2014, to mi byly tři roky, jsem se účastnila jedné akce v Brně, kde jsem zpívala s Veselou trojkou Pavla Kršky. On mi pak dal mojí první heligonku, takže vděčím víceméně jemu,“ popisuje Anežka, jak vlastně přišla do styku s nástrojem.