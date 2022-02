Aktivity nabízí široký program, který je opakem k pasivnímu pobytu doma. Rozprostřením návštěvníků cílí akce na zachování bezpečnostních opatření. Účastníky jsou nejčastěji organizované skupiny s vedoucím či učitelem, nebo rodiny s dětmi. Účastníci se prokážou tak zvanou „Ledovou kartou“, která je opravňuje ke vstupu zcela zdarma nebo získání slevy na vstupném, a která je platná ve všech Ledových městech.

Do projektu se ve Žďáře zapojilo například Regionální muzeum, Galerie Stará radnice, Modelové království či Zámek Žďár a Muzeum nové generace. „První únorový víkend se žďárský zámek zapojí do akce Ledová města, která se koná pod záštitou organizace Pionýr. Na účastníky, kteří se prokážou speciálním kódem čeká sleva na vstup do Muzea nové generace nebo zážitková venkovní hra Skryté příběhy,“ informovala Martina Schutová ze Zámku Žďár.

Na delší výlet dále lákají sochy Machala Olšiaka, které jsou rozprostřeny po území Žďárských vrchů. Třešničkou na dortu je pak výšlap na poutní kostel Jana Nepomuckého na Zelené hoře, který letos oslaví už tři sta let od svého vysvěcení.

Skryté příběhy

K projektu se Žďár nad Sázavou připojil společně s dalšími jedenácti městy. Navazují tak na projekt ledové Prahy, který funguje již několik let. „Navazujeme na akci Ledová Praha, kterou Pionýr společně s Nadací Dětem 3. tisíciletí každoročně pořádal v posledních dvaceti letech v Praze. Od prvního ročníku zájem o ni stále rostl, v posledních letech se jí každoročně zúčastnilo více jak 16 tisíc účastníků. Z tohoto konceptu vycházejí jednotlivá ledová města po celé České republice," sdělil předseda Pionýra Dušan Pěchota.

Pro návštěvníky Ledových měst je ve spolupráci s aplikací Skryté příběhy připravena i soutěž o hodnotné ceny. Díky digitální mobilní hře Skryté příběhy a Ledovým městům účastníci vyrazí nejen na výlet, ale navíc cestují časem. To dělá z každého výletu neobyčejné dobrodružství. Ve Žďáře se účastníci vydají po stopách architekta Jana Blažeje Santini Aichela, kde na trase dlouhé asi tři a půl kilometru objeví okolí žďárského zámku a poutního kostela na Zelené hoře.