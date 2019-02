Jihlava – Díla vytvořená na loňském Sklářském sympoziu Vysočina v Karlově na Žďársku budou k vidění od středy

Díla, která budou od středečního podvečera vystavena v jihlavské galerii, vytvořilo vloni osm sklářů z Česka a Rakouska v Karlově na Žďársku. | Foto: Deník/ Libor Plíhal

Díla českých a rakouských sklářů, která vznikla v uplynulém roce na Sklářském sympoziu Vysočina v Karlově na Žďársku, budou od čtvrtečního podvečera k vidění v Oblastní galerii Vysočiny v Jihlavě. „Můžeme obdivovat organické a anorganické přírodní tvary, objekty s vyrytými texty básní. Tenkostěnné kalichy evokující dávné časy, abstraktní zobrazení lidských postav. Instalaci z rytých čoček zobrazující běh životem a mnoho dalších děl, která se zrodila pod šikovnýma rukama sklářů, asistentů, brusičů a zkušených výtvarníků v žáru karlovské huti," říká kurátor jihlavské galerie Jan Kliment.

S myšlenkou uspořádat ve Škrdlovicích na Českomoravské vrchovině sympozium přišel v roce 1970 tehdejší dlouholetý ředitel sklárny Jaroslav Svoboda. Tato huť, jejíž počátky jsou spojeny se jménem vynikajícího skláře Emanuela Beránka, se během své více než šedesátileté historie výrazně zapsala do historie moderní hutnické sklářské výroby. Tradice sympozií byla přerušena v roce 1983. A byl to právě Svoboda, kdo tradici po třech desetiletích znovu obnovil ve své sklárně AGS Svoboda Karlov u Žďáru nad Sázavou.

Obnovené sympozium se zde loni konalo již podeváté. „Cílem této iniciativy bylo nejen pokračovat v tradici sklářských sympozií, ale rovněž podpořit vzájemnou spolupráci českých a rakouských příhraničních regionů v rámci projektu Porta Culturae, který zastřešuje spolupráci Jihočeského kraje, Kraje Vysočina, Jihomoravského kraje a spolkové země Dolní Rakousko v oblasti kultury a umělecké tvorby," dodal Kliment.

Výstavu Sklářské sympozium Vysočina 2012 s podtitulem To nejlepší, co ve mně je, odstartuje ve čtvrtek v sedmnáct hodin vernisáž a otevřena bude do 7. dubna. Výstava je připravena v českém a německém jazyce. Připraven je také obsáhlý dvojjazyčný výstavní katalog.

MARTIN MEJSTŘÍK