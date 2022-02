Šedesát minut a ven: novoměstská knihovna láká na únikovou hru

Víc hlav víc ví. A u únikových her to platí dvojnásob. Jednu takovou od února nabízí i v novoměstské knihovně. Účastníci mají šedesát minut na to, aby se za pomoci šifer a úkolů dostali z uzamčené knihovny.

Úniková hra se odehrává v novoměstské knihovně, která sídlí v Kulturním domě | Foto: Deník/Alena Dolníčková

Každé pondělí a úterý večer se tak mohou zájemci nově nechat zamknout do prostor knihovny. „Úniková hra je letošní novinkou. Nabízíme ji od února. Už teď je ale o ni veliký zájem a na příští týden máme obsazeno. Doufáme, že až si lidé o hře mezi sebou řeknou, bude zájem ještě větší,“ řekla s úsměvem Marie Šímová, vedoucí novoměstské knihovny. Hlavní zápletka zůstává tajemstvím, řešitelé se ale mají na co těšit. „Nechci prozrazovat, o jaké téma se jedná, aby nebyli budoucí účastníci ochuzeni o překvapení. Hra se odehrává v knihovně, takže knihy hrají svou roli,“ uvedla Šímová. Kam s poutí v Novém Městě: lidé sami rozhodnou v anketě Hra je určena pro skupiny do pěti osob od sedmi let. Ve skupině musí být nejméně jeden dospělý hráč. „Nejčastěji se nám zatím hlásí rodiny, ale přichází i skupiny přátel či kolegů z práce,“ poznamenala vedoucí knihovny. Úniková hra v novoměstské knihovně

Pondělí: 18:00 – 19:00

Úterý: 16:00 – 17:00; 17:30 – 18:30; 19:00 – 20:00

Rezervace na e-mailu: mvs@mk.nmnm.cz

Cena – 150,- za skupinu Aby hru ještě ozvláštnili, plánuje vedení knihovny soutěž o nejrychlejšího řešitele. „Cílem je se do šedesáti minut dostat ven. Někomu se to ale povede rychleji. Proto chceme časy zaznamenávat a po nějaké době vyhlásit nejlepší skupinu. Týmy mezi sebou budou soutěžit a neprozradí tak okolí hlavní zápletku,“ dodala Marie Šímová. Cílem únikové hry je se za pomoci logiky, spolupráce ale i selského rozumu dostat během šedesáti minut z uzavřené místnosti. Je určena pro všechny, kdo si rádi hrají a chtějí se odreagovat.