Světlá nad Sázavou – Hudební festival Sázavafest, který loni v létě poprvé hostil zámecký park ve Světlé nad Sázavou, se okamžitě zařadil mezi největší a současně i nejnavštěvovanější festivaly na Vysočině.

Na letošním Sázavafestu se představí i skupina Chinaski. | Foto: VLP/Martin Divíšek

Letos se ve Světlé nad Sázavou uskuteční podruhé, a to na přelomu července a srpna. Organizátoři již v těchto dnech představili bohatý program.

V průběhu dvou festivalových dnů, konkrétně od 31. července do 1. srpna, nabídne festival tři pódia, na nichž vystoupí největší hvězdy tuzemské hudební scény i zajímaví zahraniční hosté.

Ve Světlé znovu vystoupí skupina Chinaski, která nedávno oslavila dvacetileté výročí své existence, či Lucie Bílá. Ta bude navazovat na úspěšné loňské Černobílé turné. Chybět nebude ani funková sestava Monkey Business a novinky ze svého aktuálního alba zahraje i Dan Bárta.

„Nejvíc hrdí jsme na místo, ve kterém jsme loni zakotvili," uvedl ředitel Sázavafestu Pavel Kloupar. „Sázavafest byl vždy hlavně o pohodové atmosféře v blízkosti přírody a zámecký park ve Světlé nad Sázavou se v tomto ohledu osvědčil naprosto perfektně," dodal. Podle jeho slov se návštěvníci mohou těšit na atraktivní show. „Věřím, že z českých interpretů předvedou energickou show například Monkey Business, kteří se svými znamenitými zpěváky Matějem Ruppertem a Tonyou Graves roztančí publikum," přeje si Kloupar. Velkým tahákem bude pařížské duo „dýdžejů" BART & BAKER. To mixuje starý swing s moderními tanečními prvky.

Ve znamení zvířat

„Chtěli jsme návštěvníkům festivalu představit něco zcela nového. V minulosti jsme electro swing lehce nakousli, letos jsme chtěli přispět k vzestupu tohoto žánru, protože v hlavních metropolích Evropy se už stal velkým fenoménem," zdůraznil Kloupar.

„A my máme velkou radost, že se nám podařilo získat samotné zakladatele tohoto stylu," pokračoval Kloupar.

Součástí sázavského festivalu bude i bohatý doprovodný program. Hned úvodní den Sázavafestu bude například věnovaný zvířatům, a to ve spolupráci s jihlavskou zoologickou zahradou. Kromě toho také na festivalu zahrají výhradně kapely se „zvířecím" názvem, jako STO ZVÍŘAT, ŠKWOR, PubAnimals a další. Maskotem této velké hudební akce se stane vydra říční, kterou Sázavafest adoptuje. „Je to jediný druh vydry, který se v České republice vyskytuje, a hlavně je toto ohrožené zvíře spjato s řekou. A stejně tak i festival neodmyslitelně patří k řece Sázavě, která protéká v blízkosti zámeckého parku," objasnil Kloupar. Dalším bodem doprovodného programu bude i exhibice improvizované poezie – slam poetry.

Není bez zajímavosti, že festivalem budou provázet známý bavič Lukáš Pavlásek společně s moderátorkou Ester Kočičkovou. Zámecký park ve Světlé nad Sázavou a další potřebné zázemí poskytnou organizátorům festivalu majitelé zámku, manželé Degerme. Ti se už několikrát nechali slyšet, že Sázavafest, jakožto významnou kulturní akci, budou podporovat.

Policie nic nepodcení

Pořadatelé se mohou spolehnout také na spolupráci s městem. „První ročník Sázavafestu vyšel nad očekávání, přijela spousta lidí, organizačně byl zvládnutý perfektně, žádný problém jsme v podstatě neřešili," nechal se už dříve slyšet starosta Světlé, Jan Tourek. Na pořádek a bezpečnost, a to nejen ve stanovém městečku, ale také přímo v centru festivalového dění i ve městě, bude opět dohlížet policie. Potvrdil to Pavel Nováček, vedoucí Územního odboru Policie ČR v Havlíčkově Brodě. „Sázavafestu budeme samozřejmě věnovat velkou pozornost, půjde o největší bezpečnostní akci, kterou v letošním roce budeme zajišťovat. A pokud dopadne tak, jako vloni, kdy jsme nemuseli řešit jediný případ trestné činnosti, bude to výborné. My proto uděláme maximum," dodal Nováček.

Ve zcela hladký a bezproblémový průběh festivalu věří i pořadatelé. „I díky zkušenostem z minulých ročníků víme, že Sázavafest navštěvují především nekonfliktní a pohodové skupiny fanoušků dobré muziky," poznamenal Kloupar.