Světlá nad Sázavou – Už po šestnácté se letos bude konat jeden z tradičních letních hudebních festivalů Sázavafest.

Po devíti letech se na festival vrací skvělá zpěvačka Skye. Ta v roce 2007 v Kácově strhla tisíce fanoušků a slavila tehdy velké úspěchy. Spolu s ní přijede i kolega Ross, se kterým tvoří populární skupinu Morcheeba. | Foto: Vladimír Šťastný

Po čtvrté jej pak hostí náš kraj. Festival po letech doputoval do Světlé nad Sázavou a tato destinace mu skutečně svědčí.

Letošní Sázavafest začne už příští týden ve čtvrtek 4. srpna a potrvá do soboty 6. srpna. Festivalové hudební scény budou stát v malebném parku zámku ve Světlé nad Sázavou a nabídnou tuzemské i zahraniční hudební hvězdy.

Jedním z největších lákadel letošního programu bude dvojice Skye Edwardsové a Rosse Godfreye. Jde o zakládají členy oblíbené skupiny Morcheeba. Skye a její nezaměnitelný sametový hlas se podle pořadatelů spojil se zvukem psychedelické kytary Godfreye v dokonalou kombinaci.

Na Sázavafestu rovněž v rámci svého letního turné vystoupí novozélandský zpěvák Gragam Candy s německou kapelou Silbermond. Za 150 tisíc prodaných singlů s písní She Moves (Far Away) získal Candy na německém trhu zlatou desku.

JAKO PRVNÍ VE STŘEDU PŘIJEDE LUCIE BÍLÁ

Celý festivalový program však předznamená jedna ze stálic tuzemské hudební scény, zpěvačka Lucie Bílá. Ve středu 3. srpna vystoupí na společném koncertu s Kamilem Střihavkou. „Je to úplná novinka. Festival tak letos začne už ve středu. Pokud se to osvědčí, vytvoříme z koncertu předcházejícímu festivalu tradici," uvedl dramaturg festivalu Pavel Kloupar.

V dalších třech dnech pak prostorách zámeckého lesoparku ve Světlé nad Sázavou na třech pódiích zahrají desítky známých skupin a interpretů. Například na festivalech oblíbení slovenští No Name, tuzemské Chinaski nebo Xindl X.

Ze zahraničních uskupení si zde českou premiéru odbude sólový projekt M.I.N.E. Markuse Meyna, frontmana známé skupiny Camouflage.

Zaznějí při této příležitosti nové skladby i největší hity od Camouflage. Dalšími zahraničními kapelami budou rakouští Kitty in a Casket a zpěvačka Meg Pfeifferová, která představí zajímavou směs amerického popu, country a blues.

Bohaté bude zastoupení i českých a moravských hudebníků. Na Vysočinu přijedou mimo jiné skupina Slza, Petr Bende, Ewa Farna nebo bubeník a zpěvák Michal Šindelář, který oslaví 20 let na hudební scéně. Po loňském úspěchu se do Světlé nad Sázavou vrací písničkář Pavel Callta.

Chybět letos nebudou ani Monkey Business. Zazní řada písniček z jejich posledního alba Sex And Sport? Never! Program doplní členové Hudebního divadla Karlín se starším projektem 10 let nad vodou, který přinese vystoupení zpěváků s živým orchestrem a ukázkami z muzikálů Aida, Carmen, Producenti, Addams Family, Jesus Christ Superstar a dalších uvedených od znovuotevření zrekonstruované budovy divadla zničené povodněmi v roce 2002.

Nebude chybět ani tradiční čtení Michaela Viewegha či vystoupení Lukáše Pavláska. Spisovatel Michal Viewegh, který na Sázavafestu vystupuje pravidelně, letos přečte ukázku z připravovaného románu Dva muži ve člunu, který vyjde na podzim. „Jeho hrdiny jsou profesionální gigolo a druhý nájemný vrah, kteří pracují i na dovolené, takže mají melouch po cestě na vodu," prozradil.

Číst ze své nové knihy bude i Lukáš Pavlásek, který po úspěchu publikace Z deníku ajťáka představí pokračování Ajťáci vrací úder. Zajímavostí pak bude rovněž čtení Matěje Homoly ze skupiny Wohnout z knihy o skateboardingu. Své místo, zde ovšem najdou i oblíbení DJ a mezi nimi také Leoš Mareš.

Loni festivalový areál ve Světlé nad Sázavou podle pořadatelů za tři dny navštívilo celkem 35 tisíc diváků.

Z programu festivalu

Čtvrtek 4. srpna

Na Evropa 2 Stage postupně zahrají například XIII. století, Vlasta Horváth, Miro Šmajda, Slza, Petr Bende a Keks. Na Muzikus Unplugged Stage se objeví mimo jiné Jana Koubková, Jiří Schmitzer či Blue Effect.

Pátek 5. srpna

Na Evropa 2 Stage postupně zahrají Všichni svatí, Michal Hrůza, Graham Candy či Morcheeba. Na Xanadu Stage uvidíte Hudební divadlo Karlín či Mig 21. Na Muzikus Unplugged Stage zahraje vedle dalších zpěvačka Meg Pfeiffer.

Sobota 6. srpna

V průběhu odpoledne a večera vystoupí na Evropa 2 Stage například Sto zvířat, Jelen, No Name, Chinaski a Monkey Bussines. Na Xanadu Stage diváci uvidí Petra Koláře, Ewu Farnou a skupinu Wohnout. Na Muzikus Unplugged Stage se můžete těšit na Marka Ztraceného či čtení Michaela Viewegha a Lukáše Pavláska.

