Rybičky 48 dorazí i do Herálce

Herálec - Na novou show se mohou těšit všichni, co navštíví herálecký koncert skupiny Rybičky 48. Kapela letos slaví 15 let existence a překonání tisícího koncertu. V Herálci udělá zastávku svého turné Správní chlapi tour. Fanouškům přiveze energií nabitou show a hity jako Léto, Zamilovaný/nešťastná, Emily, My ještě nejsme starý, Chtěl jsem tím říct i další.

Rybičky 48. | Foto: Stanislav Vrba

Série koncertů Rybiček 48 si v Herálci udělá zastávku v pátek 17. března. Koncert v tamějším kulturním domě začne ve 20 hodin, vstupenky stojí v předprodeji 199 korun, na místě budou za 250 korun. V předprodeji jsou lístky k dostání v síti Ticketstream. „Na naše koncerty chodí v hojném počtu vážené dámy i správní chlapi. Chtějí se nejen bavit, ale i seznamovat, tak jsme jim vytvořili seznamku, Facebook a Instagram v jednom. Jak to bude fungovat, se dozví na koncertech. Prostě vracíme věci zpět z virtuálního do reálného světa," říká zpěvák Kuba Ryba. Aktuální turné Rybiček 48 dostalo název podle nejnovějšího singlu a videa Správní chlapi, kde Rybičky parodují snad všechna klišé osmdesátkových metalových kapel. Perličkou klipu jsou herecké výkony Vládi Šafránka z Walda Gangu, Tomáše Hrbáčka z Harleje, ale i Evy Decastelo, Marka Ztraceného či Pekaře.

Autor: Martina Lorencová