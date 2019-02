Lipnice nad Sázavou – Amfiteátr v Lipnici nad Sázavou letos rockem neožije. Pořadatelé jednoho z nejstarších porevolučních festivalů se rozhodli, že letošní ročník neuspořádají.

„Mrzí nás to, ale bohužel nemůžeme konkurovat festivalům, do kterých sypou statisíce velké firmy ,nebo které žijí z dotací. Je to stále větší konkurenční boj a komerční záležitost, kdežto my jsme od začátku dělali Rockovou Lipnici hlavně s nadšením," vysvětlují pořadatelé festivalu, který je ještě o rok starší než legendární Rock for People. Letos by se konal jeho dvaadvacátý ročník. „Původně jsme chtěli končit kulatou dvacítkou, nakonec nás ale fanoušci ukecali, a tak jsme ještě vloni udělali 21. Rockovou Lipnici. Letos ale opravdu nebude," říká rezolutně zakladatel festivalu Václav Zástěra. Jedním dechem ale dodává, že pořadatelství kulturních akcí se s kolegou Václavem Dubnem na hřebík pověsit nechystají. „Máme nějaké plány na jednorázové koncerty, vše je zatím v jednání. Divákům ale dáme určitě včas vědět," prozrazuje Václav Duben.

První ročník dnes už legendárního festivalu se v Lipnici konal v roce 1994. „V té době ještě festivaly v podstatě nebyly, takže v počátcích to bylo lehce amatérské, chaotické," vzpomíná zakladatel Rockové Lipnice Václav Zástěra. Celkem se za jednadvacet ročníků festivalu vystřídalo na pódiu přes 150 kapel.