Moravské Budějovice - Karel Nechvátal je ředitelem Městského kulturního střediska Beseda v Moravských Budějovicích. Sám je muzikant, a tak rád dává prostor i začínajícím místním kapelám. „Je potřeba, aby si zvykly na pódium," říká.

Karel Nechvátal | Foto: Deník/František Vondrák

Jaké jsou Moravské Budějovice po hudební stránce?

Máme velice šikovné publikum. Kapely, které k nám přijedou, si moravskobudějovické publikum velice chválí. Lidé také začínají chodit například na jazzové a multižánrové akce a jsem potěšený, že k nám jezdí i z Třebíče a Znojma.

Žánrový rozptyl máte v Moravských Budějovicích široký.

Snažíme se zasáhnout celou šířku publika od malých dětí po důchodce. To je, myslím, posláním městského kulturního střediska. Nemohu vybírat pouze, co se líbí mně. Jsou tituly, které mě neoslovují, ale mu-sím je posluchačům nabídnout.

Jaké velké festivaly v Moravských Budějovicích pořádáte?

Největší věcí je Festival Václava Hudečka. Letos jsme měli nejvíce návštěvníků za celou dobu trvání festivalu. Přišlo tři a půl tisíce lidí. Čechomor byl naprosto zaplněný. Až jsem se divil, kolik dostaneme lidí na zámecké nádvoří. Dělával se tu dříve festival Proti proudu, ale pořadatelské občanské sdružení K4 již není personálně tak silné a není schopné takový festival zvládnout. Suplujeme ho Loučením s prázdninami. Tam přišlo kolem čtrnácti set lidí. Ale mám strach, jak to bude vypadat v příštích letech.

Proč?

V říjnu má vyjít vyhláška ohledně nočního klidu. Nevím, jak to bude vypadat s městskou vyhláškou, a jak se k tomu město postaví. Ale doufám, že zůstanou otevřeni alespoň této akci. A že budeme moci v létě přesáhnout desátou hodinu.

U koho, když jej pozvete, máte jistotu, že bude vždy vyprodáno?

Daří se mi vyprodávat koncerty Jakuba Smolíka. Dále například vánoční koncerty Věry Martinové. Před třemi lety jsme u nás měli Václava Neckáře. Šlo sice o venkovní akci, ale přišla na něj spousta lidí. To jsou stálice. V případě divadel hodně závisí na tom, zda je mezi herci nějaká osobnost známá z televize.

Jak vybíráte kapely, které pozvete? Zaplavují vás nabídkami manažerů?

Nabídky mi chodí. Hodně se musím dívat na cenu. Pokud agentura přistoupí na procenta z prodeje lístků, tak je to pro mě menší riziko, než koupit program za plnou částku.

Je náročnější dostat někoho do města velikosti Moravských Budějovic než do větších měst?

Je to o financích. Pokud jim zaplatím, tak se nedívají, zda jde o Moravské Budějovice nebo Brno. Stalo se mi u jednoho divadla, že nechtěli jet do Moravských Budějovic pouze na jedno představení. Domluvil jsem se se Znojmem a udělali druhé představení tam. My jsme se podělili o náklady na nocleh. Takové spolupráce jsou důležité.

Můžete říct, koho nejzajímavějšího jste u vás měli?

Takových lidí je hrozně moc. Díky tomu mám velmi zajímavou práci. Krásně jsem si popovídal například s Václavem Vydrou. Nebyl umělcem, který se zašije sám do šatny, ale naopak šel za námi a povídal si s námi o koních. Zajímavou osobností je i Václav Koubek. S manželi Hudečkovými jsme již prakticky přátelé. Co umělec, to zajímavá zkušenost.

Je někdo, koho byste chtěl pozvat, ale ještě se vám to nepodařilo?

Toužím již dlouhé roky do Moravských Budějovic dostat Marii Rottrovou. Mám ji hrozně rád. Ale ona pozastavila svoji činnost. Zkoušel jsem ji oslovit přes skupinu Neřež Zdeňka Vřešťála, protože s ním spolupracuje. Mít jednou v Moravských Budějovicích Marii Rottrovou je moje velká touha.

A o kom naopak již víte, že do Moravských Budějovic přijede?

Mám program zatím do konce roku. Nakupuji, na co mám a na co jsem letos vydělal. V září chystáme krásný koncert Vivat Vranický od Filharmonie Gustava Mahlera. Půjde o poctu bratrům Vranickým. V říjnu budeme mít Císařské posvícení. Hlavní kapelu ještě nemám potvrzenou, tak ji nechci prozrazovat, ale bude tam dechová hudba Dubňanka a představí se i místní organizace. Sedmadvacátého října u nás vystoupí Pam Steebler z USA. V listopadu přijede František Nedvěd se skupinou Tie Break. A pak nás již čekají adventní koncerty. S netradičním vánočním koncertem přijede Jakub Smolík.

V čem bude jiný?

Vždy jezdil s elektrickými nástroji, ale tentokrát vystoupí v akustickém provedení. Sebou navíc bude mít smyčcový kvartet White Strings.

Ještě něco máte v plánu?

Až sečteme kompletně Festival Václava Hudečka, a pokud z něj nějaké peníze zbudou, tak bych rád něco z multižánrové kultury ještě nakoupil. Spolupracuji s ma-nažerem brněnského klubu Stará pekárna Jiřím Švédou. On své účinkující přeposílá z Brna do Prahy a já mu vyplňuji cestu mezi tím.

Festival Václava Hudečka je výkladní skříní moravskobudějovické kultury. Letošní ročník byl hodně úspěšný.

Jsem spokojený především s návštěvností. Počasí nám také vyšlo nádherně.

Proč světoznámý a úspěšný umělec, jakým je Václav Hudeček, má festival zrovna v Moravských Budějovicích?

Je to ze známosti pana starosty a Václava Hudečka. Za devět let, co festival trvá, k nám již jezdí jako domů.

Příští ročník bude jubilejní.

Zatím nechci nic prozrazovat, ale máme toho v hla-vě celkem dost. Bude rozhodně poznat, že jde o desátý ročník. Těžko se bude překonávat koncert Carmi-na burana. Sto třicet lidí na pódiu. Kvůli nim jsme stavěli obrovské pódium.

Co si rád poslechnete vy?

Jsem odkojený count- ry a folkem. Potom mě schramstly moravskobudějovické kapely, takže jsem i do bigbítu. Mám rád Pink Floyd, Erica Claptona. Je to hodně široká škála. Tím, jak dělám všechnu kulturu, tak se mi zalíbila i dechovka. Hledám muziku, která je kvalitní. Nerad mám samohrajky. Rád si poslechnu živou muziku a rád cítím z kapely energii.

Musíte poslouchat hodně hudby a prokousávat se také věcmi, které nejsou vždy dobré. Je to náročné?

Často, když se podíváte na kapely na Youtube či na prezentačních videích, tak jsou hodně zavádějící. Raději se sbalím a jedu si kapelu poslechnout někam naživo. Hodně využívám server Bandzone. Tam najdete spoustu mladých kapel, které nejsou vůbec známé. Navíc si tam můžu zadat náš region.

Dáváte prostor místním i začínajícím kapelám?

Rád nechávám ukázat kapely z našeho okolí. Klukům mezi patnácti až osmnácti lety, kteří začínají, se snažím dávat možnost zahrát například na Císařském posvícení, aby se ukázali a zvykli si na pódium. Sám jsme muzikant a vím, jak je to pro začínající kapely těžké. Jak se jezdí za cesťáky po klubech. Člověk do toho vráží peníze a nemá z toho nic.

Jak u vás v Moravských Budějovicích funguje provázanost s ostatními organizacemi?

To byla první věc, kterou jsem dělal, když jsem přišel na post ředitele městského kulturního centra. Jel jsem na dům dětí a mládeže, na základní uměleckou školu a k dalším organizacím. V Moravských Budějovicích by nešlo bez nich vést kulturní dění.