Pohledec chystá na víkend velkolepé oslavy

Pohledec – V Pohledci u Nového Města na Moravě se bude o víkendu slavit ve velkém. Letos totiž uplynulo 670 let od založení obce, 110 let od vzniku místní základní školy a 50 let už tam působí tělovýchovná jednota. Oslavy začnou v sobotu, pokračovat se bude i v neděli.

„Všechny zveme. V sobotu 6. července se uskuteční program pro rodiče s dětmi na pohledeckém fotbalovém hřišti. Návštěvníci se mohou těšit na tvořivé dílny, soutěže, doprovodný kulturní program, diskotéku, a také na večerní zábavu se skupinou MAYDAY," prozradil sobotní nabídku pro malé i velké jeden z organizátorů pohledeckých slavností Tomáš Krejčí. V neděli si pak přijdou na své zejména sportovní fanoušci. „V plánu jsou odpolední zápasy fotbalových internacionálů reprezentace České republiky a staré gardy Pohledce, utkání „A" mužstev obcí Sedliská ze Slovenska a Pohledce," informoval Tomáš Krejčí.

Autor: Helena Zelená Křížová