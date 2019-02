Žďársko – Dara Rolins, Václav Neckář, Michal Hrůza, Petr Kolář, Radek Banga nebo Hana Holišová. To jen několik jmen známých osobností, které v nejbližších týdnech zavítají na Žďársko, aby potěšili návštěvníky plesů.

Václav Neckář | Foto: Deník / Karel Pech

Unikátem je mezi městy v regionu již dlouhodobě Velká Bíteš. Tam už o uplynulé sobotě vystoupila na XIX. reprezentačním plese První brněnské strojírny Velká Bíteš populární kapela No Name, a ani následující víkend tam nebude o pěvecké hvězdy nouze. „Myslím, že se nám daří do Velké Bíteše dostat opravdu významné osobnosti a kvalitní umělce, a návštěvníci plesů, a nejen jich, se tak mají vždy nač těšit. Letos na Sportovním plese, který se koná v sobotu 16. února, vystoupí Dara Rolins a Petr Kolář,“ nastínil za pořadatele Jiří Rauš. Účastníkům plesu zahraje ještě cimbálová muzika Grajcar, čeká je rovněž retro diskotéka Martina Hrdinky či pražský taneční orchestr Jindřicha Váchy.