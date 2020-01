NEJPRESTIŽNĚJŠÍ

Největší a nejznámější zimní společenskou událostí na Vysočině je ples organizovaný módní návrhářkou Beatou Rajskou nazvaný V Žitě, který se uskuteční 29. února v Domě kultury ve Žďáře nad Sázavou. „Jde o patnáctý ročník, ale začali jsme už před šestnácti lety. Jeden ročník jsme ale vynechali, byla jsem tehdy v Kanadě,“ vysvětlila Beata Rajská. O tuto společenskou událost bývá velký zájem.

„Nemůžeme si stěžovat, zájem je každoročně obrovský a já si toho velmi považuji,“ podotkla módní návrhářka. Ani letos nepřijdou návštěvníci o zajímavý program. „Jako první vystoupí Martina Pártlová. Předtančení se ujme Veronika Arichteva. A vystoupí také Václav Noid a Monika Absolonová,“ prozradila hvězdné obsazení plesu Beata Rajská. „Vše bude doplněno cimbálovou muzikou a módní přehlídkou. Letošní téma je women icon, žena je ikonou v každé době,“ dodala.

STROJÍRENSKÝ

Hvězdné obsazení slibuje také ples největší žďárské strojírenské firmy. „Žďas pořádá plesy už bezmála dvacet let. Letošní ročník, který je naplánován na 25. ledna, je už téměř vyprodaný. Hlavní hvězdou večera bude Miro Žbirka s kapelou. Ples bude slavnostně zahájen ve 20 hodin, kdy vystoupí mažoretky z Nového Města na Moravě. Hrát bude tradičně taneční orchestr Timbre Music, který doplní v několika vstupech skupina Joy Box. Před půlnocí se představí hostům barmanská show, o půlnoci proběhne losování tomboly o hodnotné ceny. Po celou dobu bude hrát i originální cimbálový soubor Cimballica,“ uvedla vedoucí marketingu Žďasu Eva Málková.

CHARITATIVNÍ

Chybět nebudou ani charitativní plesy. V pořadí už čtvrtý reprezentativní ples akciové společnosti SATT se uskuteční už tuto sobotu 18. ledna a návštěvníci jeho prostřednictvím podpoří dvojčátka Leu a Zoe Juránkovy z Bíšovce. Obě holčičky mají diagnostikovanou poruchu autistického spektra.

„Vybírali jsme mezi dvěma rodinamni a nakonec jsme se rozhodli letos podpořit Juránkovi z Bíšovce. Rodina Juránkových je velmi sympatická a stejně tak obě holčičky. Každá rodina má svůj vlastní příběh a nejraději bychom pomohli všem, to ale nejde. Druhé rodině, na kterou se letos nedostalo, dáme šanci příště,“ slíbila za SATT Blanka Sobolová.

ATRAKTIVNÍ

Havlíčkobrodský kulturní dům Ostrov letos uvítá v pořadí už druhý lékařský ples. „Ples lékařské komory s několika doprovodnýmy vstupy, předtančením, imitátorem a hudební skupinou Marathon band ze Zlína můžeme rozhodně označit za velmi atraktivní,“ poznamenal ředitel Kulturního domu Ostrov Antonín Axman. Kromě již zmíněného se návštěvníci této společenské události, která se uskuteční 15. února, mohou těšit také na akrobatický tanec Nikoly Šafaříkové nebo na bohatou tombolu.

SLAVNOSTNÍ

Havlíčkobrodský ples Českého červeného kříže je slavností především pro dárce krve. „Je zaměřený právě na ně. Vloni jsme zavedli novou tradici – lidé, kteří darovali krev osmdesátkrát, jsou na plese slavnostně oceněni. A taky dostanou zdarma vstupenku nejen pro sebe, ale i pro partnera. Dárci, kteří darovali krev čtyřicetkrát mají vstupenku také zdarma. Ti, kteří podstoupili odběr krve dvacetkrát, mají lístek za stokorunu a ti, co darovali krev desetkrát, ho mají za sto padesát korun. Ples, který se letos uskuteční už po jednadvacáté, se bude konat 7. března v Kulturním domě Ostrov,“ informovala Ilona Loužecká ředitelka Oblastního spolku Českého červeného kříže Havlíčkův Brod.

SPORTOVNÍ

Hokejový klub Dukla Jihlava také chystá plesové radovánky. Datum a místo konání už je pevně dané - 7. února, Kozlovna Krystal v Jihlavě. „Ples pořádáme už potřetí v řadě se Spolkem fanoušků Dukly, díky kterému se jeho tradice v roce 2018 po několikaleté přestávce obnovila,“ nechal se slyšet Tomáš Lysý, tiskový mluvčí HC Dukla Jihlava. „Přesný program bude zveřejněn v brzké době, momentálně jej dolaďujeme, protože nám vypadl jeden účinkující,“ doplnil jeho slova Rostislav Krutiš ze Spolku fanoušků Dukly.

DOBOVÝ

Třebíčský Pivovar Dalešice láká na Dobový pivovarský ples, který se letos uskuteční podvanácté. „Některé prvky jej propojují každý rok - legendární dixielandová kapela Brass band Rakovník a duch třicátých let minulého století, což znamená psí dečky, boa, klobouky, špičky, čelenky, všudypřítomné kožešinky a peří. V letošním roce hudební kulisu doplní navíc i skvělý jazzový pianista, Jaroslav Stojan,“ prozradila Kamila Viktorie Urbanová z dalešického pivovaru.

„Jelikož tento typ plesu není zcela obvyklý a má milou, komorní atmosféru, zájem je o něj velký, každoročně je kapacita naplněna. Možná také proto, že se k nám vrací z velké části stálí hosté. Od mnohých z nich máme dokonce zpětnou vazbu, že je to pro ně ples nejen pravidelný, ale zároveň také v celém roce jediný,“ dodala Kamila Viktorie Urbanová. Dobový pivovarský ples se koná již tuto sobotu 18. ledna.

TOP PLES

22. února – to je datum pelhřimovského Městského plesu. „Je to taková pelhřimovská TOP akce. Plesů bývá poměrně hodně, ale tento je u nás asi největší. Je to už tradiční akce, připravujeme ji každý rok,“ podotkl Martin Ecler z Kulturních zařízení města Pelhřimova. Hosty večera budou členové tanečního klubu Pelhřimov, mažoretky z místního domu dětí a mládeže a DanceArt Pelhřimov.