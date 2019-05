Nové Město na Moravě /VIDEO, FOTOGALERIE/ – Společné vystoupení žáků tanečního oboru Základní umělecké školy Jana Štursy v Novém Městě na Moravě bylo přehlídkou toho, co se v tomto školním roce v hodinách taneční výuky děti naučily.

V osmi vystoupeních se předvedli dívky a také jeden chlapec ve věku od pěti až do osmnácti let. Pro pět z nich to bylo dokonce vystoupení absolventské. „Z prvního ročníku dostaly absolventský list Karolína Polívková, Edita Kosourová, Tereza Brázdilová a Hana Krejčí. Za druhý ročník letos absolvovala Tamara Zelená,“ vyjmenovala své úspěšné absolventky učitelka tanečního oboru novoměstské ZUŠky Hana Chalupníková.