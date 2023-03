/FOTO/ Pašijová hra se vrací do Žďáru nad Sázavou. Dramatický příběh s biblickým námětem ožije 4. dubna po tříleté pauze. Divadelní představení o životě, ukřižování a zmrtvýchvstání Ježíše Krista v minulosti sledovaly tisíce lidí. Atmosféra akce pod širým nebem připomíná koncert či velkou sportovní událost.

Ochotníci ze žďárských farností znovu zahrají v sídlišti Libušín velikonoční pašijovou hru Co se stalo s Ježíšem. Ilustrační foto | Foto: Jaroslav Loskot

Obnovená pašijová hra s tradičním názvem „Co se stalo s Ježíšem?“ se uskuteční v úterý 4. dubna ve 20 hodin v dětském areálu žďárského sídliště Libušín. „Mám obrovskou radost, že se nám i přes tříletou pauzu podařilo oslovit dostatečný počet herců, abychom krásnou tradici obnovili,“ uvedl režisér hry Miroslav Keller. Tříletou odmlku představení způsobil souběh kovidových opatření a nepříznivého počasí.

Biblické divadlo pořádají žďárské římskokatolické farnosti, které letos divákům slibují “nového” Krista. Změnil se totiž představitel hlavní role, po Janu Hudečkovi ji převzal František Špaček. Změn je ale v hereckém ansámblu víc. „Některé postavy máme tradičně přidělené, jiné jsme museli obsadit znovu, protože jejich představitelé už nejsou mezi námi,” říká Miroslav Keller. Herci už mají za sebou první velkou zkoušku, která se v libušínském areálu odehrála v neděli 12. března.

Pašijová hra láká diváky do Žďáru nad Sázavou od roku 1998 a to vždy ve stejném termínu - v úterý před velikonoční nedělí. „Každý ročník je ale jiný. Často vzpomínáme na úplné začátky, kdy se musely namluvit dialogy, vyrobit kulisy a ušít kostýmy. Tehdy bylo nutné obrovské úsilí a nadšení mnoha lidí. V průběhu let se měnily a zdokonalovaly jak kulisy a kostýmy, tak i samotný scénář hry,“ vzpomíná Miroslav Keller.

Velikonoční představení pokaždé vábí tisíce diváků ze Žďáru nad Sázavou i z celého Česka, kterým je příběh Kristova utrpení alespoň v obrysech známý. “Zkusme si v něm letos najít něco nového, co nás osloví, dodá naději a povzbudí,“ vyzývá P. Blažej Hejtmánek, současný farář Římskokatolické farnosti Žďár nad Sázavou I.