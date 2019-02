Žďár nad Sázavou - Exkluzivní koncert si letos mohlo vychutnat publikum na benefičním koncertu Modrých dnů. Zahrál jim americký multiinstrumentalista Fernando Saunders, současný parťák světoznámého hudebníka Lou Reeda.

Starý megakoncert Modrých dnů. Na snímku Fernando Saunders. | Foto: DENÍK/Josef Němec

Fernando Saunders patří mezi světovou muzikantskou elitu, je virtuózní hráč na basovou kytaru, zpěvák a skladatel. Kromě Lou Reeda hrál v minulosti s takovými hvězdami, jako Marianne Faithfull, Eric Clapton, Jimmy Page, nebo Joan Baez.



Ti, kteří Saundersovo vystoupení ve Žďáře nad Sázavou nestihli, nemusí věšet hlavu. Baskytarysta si Česko oblíbil a koncertuje zde poměrně často. Navíc uvažuje, že by pro Modré dny vystoupil v budoucnu znovu.

Fernando, jak moc je těžké přemluvit slavného virtuózního hráče na basovou kytaru a parťáka Lou Reeda, aby vystoupil na benefiční akci v zemi, o které většina Američanů nikdy neslyšela?

Rád dělám benefice pro dobrou věc a myšlenka Modrých dnů se mi líbí. Muzika slouží i k předání pocitu sounáležitosti. A k Čechám jsem měl vztah vždycky, kvůli Janu Hammerovi (slavný český hudební skladatel žijící v USA – pozn. red.). Navíc mi vaše země teď poskytuje místo pro moji hudbu a cítím, že je dobré vracet těm, kdo dávají tobě.

V poslední době v Česku hrajete docela často. Připomeňme vaši účast na loňských letních festivalech, letošní březnové turné a také listopadovou trojici vystoupení. Znamená to, že jste si Česko oblíbil, nebo podobně často hrajete i v jiných evropských zemích?

Řekl bych, že Česká republika je mé oblíbené místo v Evropě ke koncertování. A taky mě vždycky Čechy zajímaly, a to už od mládí od mého setkání s Janem Hammerem a vystupování s ním. On byl prvním Evropanem, se kterým jsem se setkal. A teď musím pochválit skvělou práci mé české agentury, díky které se moje hudba a hlas dostává mezi český hudební svět. Vystupovat v Čechách je příjemné, protože Češi hudbu milují a skutečně naslouchají. A úspěch u vás mi zase pomáhá při sjednávání koncertů v dalších částech Evropy. Hraji samozřejmě i jinde - ve Španělsku, Německu, Rakousku, ale musím říct, že v Čechách se to hýbe rychleji, není to o moc víc než rok od mého prvního vystoupení zde a jak se to rozjelo … Takže ano, miluji Česko :-)

V Evropě je vystupování na charitativních akcích poměrně zavedená věc. Je tomu tak i ve Spojených státech?

Troufám si říct, že Modré dny nebyla vaše první zkušenost s beneficí… Dělal jsem benefiční koncerty v USA i po celém světě. Například pro Greenpeace, nebo 9/11 Benefit - za oběti 11.září, sólovou kariéru se svou kapelou jsem začal na vyprodaném stadionu v Chile na Amnesty International Tour. Při benefici pro děti z Angoly jsem se na jevišti setkal s Pavarottim, Stingem, Jamesem Brownem, Lou Reedem. Mohl bych toho jmenovat .. Benefice Lady Di a prince Charlese, Arms Benefit concert, benefice pro New Orleans a mnoho mnoho dalších.

Plánujete se do Česka v příštích letech vrátit? Co takhle zahrát Modrým dnům podruhé?

Určitě, máme v plánu víc koncertů, také nějaké festivaly a příští rok bych tu rád natočil videoklip, Češi jsou na to velice šikovní. A rád bych se na Modré Dny s kapelou vrátil.

Máte při turné v zahraničí čas a chuť poznat trochu místo, kam jste přijel, nebo to zkrátka nelze stihnout?

Jasně, já strašně rád poznávám místa kam přijedu a vždycky si na to čas najdu.. A co je právě moc fajn při turné u vás, že nejedeme jen z jednoho koncertu slepě na druhý, ale naše agentura - kamarádi jedou s námi i proto, aby nám krásu vaší země ukázali. Někdy se, mimo turné, vracím do míst, kde jsem byl. Sem bych také rád přijel na pár týdnů, nepracovně, abych toho skutečně mohl poznat víc.

Žďársko (místo, kde jste hrál pro Modré dny) je region, kde je velmi populární běžecké lyžování. Fernando Saunders na běžkách je asi příliš divoká kombinace, přesto, najdete si vedle hudby také čas na nějaké koníčky?

Teď zrovna trávím více času ve Švýcarsku než v Americe. Bydlím u jezera mezi horami kde už napadl sníh, moc rád lyžuji a chci zkusit snowboard. Ale miluju jízdu na kole, horské túry, jógu i vaření .. uniknout muzice je občas dobré, jen tak se zrodí další nápady.

Patříte k nejvíce vyhledávaným studiovým a doprovodným muzikantům. V minulosti jste nahrával s hvězdami, jako jsou Eric Clapton, Jimmy Page, Lou Reed a daší. Vydal jste však i tři sólová alba. Co vás k tomu přimělo? Chcete se vlastní tvorbou dostat "ze stínu" těch největších hvězd?

Podle mne chceš-li být vůdce, musíš být nejdřív dobrý učedník, čili jsem si chtěl dopřát čas a vyrůst. A bylo jen štěstí, že jsem pracoval s těmi všemi úžasnými umělci, kteří byli mými učiteli a zároveň přáteli. Hudební svět se tím stal moji rodinou. A tehdy bych si nikdy nepřipadal jako ve stínu. Ale jak šel čas, uviděl jsem, že vše k tomu směřuje a já se přibližuji k sólové dráze, kde se zaměřím jen na svoji muziku. Když jsem byl děcko, nejdříve jsem zpíval, až pak jsem začal na hrát basu a další nástroje.



Ale ze zpěvu vycházejí všechny mé nápady, které poté vkládám do baskytary. Vždycky jsem zkoušel nalézt cestu jak spojit můj hlas a hraní na basu, dát to do jednoho balíčku a být přitom nápaditý a komerční zároveň, a tímto směrem se to rozeběhlo. Mimo jiné i Lou Reed, Marianne Faithfull nebo Santana mi říkali, že bych měl svůj hlas používat víc a pracovat na svém projektu. Já sám jsem cítil že přišel čas se posunout, už jsem hrál se všemi těmi lidmi, se kterými jsem kdy toužil hrát, takže bylo jasné co bych měl teď udělat, za jakým snem jít..

Slyšel jsem, že v poslední době žijete víc po evropských hotelích, než doma. Je to pravda?

Ne, většinu času jsem doma, ikdyž množství času trávím po hotelech. Já rád cestuji, ale vždycky mne to táhne domů.

Lou Reed je přítelem bývalého českého prezidenta Václava Havla. Spousta lidí ale Reeda zná jen z rádia a televize, maximálně byla na jeho koncertu. Řekněte, jaký je Lou Reed člověk?

Je velice laskavý a dobrosrdečný, je příznivcem tai-chi. Ale prošel si toho hodně a odvrácená strana hudebního světa není vždy pěkná. Je také těžké každému důvěřovat, takže když ho lidé potkají, cítí odstup, ale není to tak, jen to otevření se chvíli trvá. Muziku opravdu miluje a zdá se, že nalezl mír své duše.



Jaký je váš koncertní program na letošní Vánoce a konec roku?

Můj plán bylo odehrát tyto nedávné koncerty v Čechách a teď ve Španělsku, a to je před Vánoci pro mne krásný konec roku.

