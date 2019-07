Nedvědice, Nové Město na Moravě – Historickým vlakem taženým parní lokomotivou se mohou v sobotu 6. července v rámci tradičních nedvědických Slavností pernštejnského panství lidé svézt i na Vysočinu.

„Jihomoravské“ slavnosti, ke kterým se každým rokem svým programem přidávají také některé vysočinské obce, mají „přeshraniční“ přesah, takže parní vlak po trati Tišnovka pojede z Brna až do Nového Města na Moravě. Z brněnského hlavního nádraží „pára“ vyrazí v 9.32 hodin přes Brno-Královo Pole, Kuřim, Tišnov a Doubravník, aby v 10.52 dojela do Nedvědice. Ve 12.40 hodin pak odtud vlak zamíří na Vysočinu, a se zastávkami v Rožné a Bystřici nad Pernštejnem dojede do Nového Města na Moravě, kde ho mohou zájemci očekávat v 13.51 hodin.