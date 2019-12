Žďár nad Sázavou – Vánoční strom ve žďárském zámku už svítí. V sobotu 7. prosince v podvečer se rozzářil díky zelené energii, kterou vyrobila vodní turbína z dílny vývojářů místní strojírenské firmy Žďas umístěná v zámeckých sádkách.

Rozsvícení vánočního stromu se uskutečnilo při příležitosti vánočního trhu, který se o víkendu v Zámku Žďár nad Sázavou koná. | Foto: Deník / Jiří Marek

Desítky lidí si na terase před Muzeem nové generace vyslechly vánoční přání majitele zámku Constantina Kinského, generálního ředitele společnosti Žďas Pavla Cesneka a duchovního správce zámecké farnosti Vladimíra Záleského. Společně si také zazpívaly koledy s pěveckým sborem studentů Biskupského gymnázia Žďár nad Sázavou. Rozsvícení vánočního stromu se uskutečnilo při příležitosti vánočního trhu, který se o víkendu v Zámku Žďár nad Sázavou koná. V sobotu stovka prodejců originálních a ručně vyráběných dárků přilákala do zámeckého areálu 4.300 lidí. Trh s kulturním programem, do kterého je zapojena řada místních hudebních spolků, škol a dobročinných organizací, pokračuje v neděli od 9 do 16 hodin.