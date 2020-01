Výstava fotografií Jiřího Michlíčka, kterou dnes v 18 hodin otevírá novoměstské Horácké muzeum, nese příznačný název Putování Evropou cestou necestou.

Jiří Michlíček (vlevo) putoval s Petrem Hladíkem (vpravo) na Říp a do Vídně. | Foto: Archiv Jiřího Michlíčka

„Fotograf Jiří Michlíček z Velkého Meziříčí se v letech 2003 až 2007 pětkrát vydal na cestu, aby ze svého rodného města dorazil po 3300 kilometrech do Santiaga de Compostela. Přísloví praví: „Chceš-li poznat Krista, vykonej pouť do Jeruzaléma. Chceš-li poznat papeže, vykonej pouť do Říma. A chceš-li poznat sám sebe, vykonej pouť do Compostely“. Jak moc platí, to se mohou návštěvníci dozvědět při pohledu na fotografie z pouti a z vyprávění autora na vernisáži 23. ledna v 18 hodin v našem muzeu,“ pozvala Alice Hradilová z Horáckého muzea.