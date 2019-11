„K vidění jsou obrazy z mé poslední tvorby. Minimálně polovina z nich je z letošního roku, ostatní loňské, sem tam se najde nějaký obraz z roku 2017,“ informoval Jan Svoboda.

Návštěvníci si tam mohou prohlédnout (a také zakoupit) přes dvě desítky obrazů. „Výstava se jmenuje Domácí úkol z topografie. V poslední době slovo topografie používám poměrně často i v názvech svých obrazů. Se jmény obrazů je to totiž tak, že to vzniká až po dokončení obrazu. Když začínám malovat, nikdy nevím, jak bude vypadat výsledek. Maluji pocitově, záměr se v obraze třeba několikrát změní. Topografie je pro název dobré slovo, neboť jde o nauku o povrchu zemském. Já jsem si to přetvořil na nauku o povrchu obrazu. Takže mnohé mé obrazy mají ve svém názvu topografii,“ vysvětlil s úsměvem malíř, kterého v poslední době okouzlila bílá.

„Běloba mě baví. Této barvy teď spotřebuji velké množství. Na mých obrazech nejde ale o univerzální bílou plochu, moje bílá není nikdy úplně bílá,“ podotkl Jan Svoboda.