Pelhřimov – Stovky hudebních fanoušků potěšil písničkář Tomáš Klus. Ten ve čtvrtek společně se svojí kapelou Cílová skupina vyprodal Kulturní dům Máj v Pelhřimově a zároveň převzal od prezidenta Agentury Dobrý Den Miroslava Marka certifikát o zapsání do České knihy rekordů.

„Nebyl to první koncert v podání Tomáše Kluse v mém životě. Vždy ale překvapí neskutečnou energií a srdečností. Nevím, jak to vnímají ostatní, ale pro mě jsou to vždy silné chvíle. Víc takových interpretů,“ pochválila Dominika Benešová z Pelhřimova.

Během koncertu navíc prezident Agentury Dobrý den Miroslav Marek předal Tomášovi Klusovi oficiální certifikát o připojení zpěváka do České knihy rekordů, a to netradičním zápisem do Databanky českých NEJ. Zapsal se do ní díky diktátu napsaným a posléze odzpívaným nejvíce žáky.

Tentýž diktát psalo ve shodný okamžik 1250 žáků ze sedmi škol. Závěrečnou část diktátu pak na Masarykově náměstí v rámci festivalu Pelhřimov - město rekordů společně odzpívalo 1131 ze zúčastněných žáků.

Textem diktátu byla píseň Do nebe. „Jde o to, že ve stejnou chvíli stovky a stovky dětí a středoškoláků psaly v Pelhřimově stejný diktát. Posléze byl opraven a navrácen žákům. Ti ho následně přinesli na pelhřimovské náměstí, kde zvolenou píseň společně s Tomášem Klusem zazpívali,“ připomněl Miroslav Marek.

Klus na zápis do České knihy rekordů reagoval humorem sobě vlastním. „Jsem rád, že se to téma diktátu otevřelo. Tímto bych chtěl oficiálně kandidovat na diktátora České republiky,“ vtipkoval zpěvák po převzetí certifikátu.

Kromě svých textů zazpíval Tomáš Klus společně s fanoušky i píseň Rosa na kolejích, kterou vzdal čest ve čtvrtek zesnulému zpěváku Wabi Daňkovi.