Pořadatelé z obecního úřadu v čele se starostou Josefem Prudíkem a dalšími pomocníky připravili vše ke spokojenosti účinkujících i návštěvníků. I když sem tam přišel déšť, nikdo neodcházel a někteří dokonce poslouchali ze svých automobilů na přilehlém parkovišti. Všichni to bereme tak, že je nadále nedostatek vláhy a proto ani proti dešťovým přeháňkám až zase tolik nežehráme.

Již tradiční moderátor této akce, zpěvák, hudební pedagog a bavič Karel Hegner z Brna spolu se starostou Josefem Prudíkem a uměleckým vedoucím domácí kapely Ladislavem Prudíkem, přivítali všechny přítomné a zvláště pak čestné hosty, hudební skladatele Jiřího Volfa s chotí, Antonína a Irenu Perničkovi a textaře Jaroslava Hájka a také všechny účinkující kapely. Karel Hegner pak postupně uváděl jednotlivé soubory a jejich sólisty a také si s nimi i zazpíval.

Jako první vystoupila DH Bludověnka, s kapelníkem Miloslavem Příhodou a zpěváky Ivanou Šůstkovou, Vendulou Možíšovou, Alešem Pečem a Honzou Večeřem. Tato kapela z podhůří Jeseníků má velikou popularitu, co obnovila svoji činnost a je velice žádaná po celém česku. Tady bych uvedl nádherné konečné vystoupení bez hudby zpěvačky Venduly Možíšové, mj. studentky 5. ročníku kroměřížské konzervatoře, ve skladbě Ave Maria, ke kterému ji přemluvil Karel Hegner. A protože to bylo nádherné, sklidila za to obrovský aplaus.

Druhá byla DH Sebranka z Vlašimi, s kapelníkem klarinetistou Lubošem Průšou a zpěváky Eliškou Průšovou, Milanem Cacákem a Antonínem Jandejskem, který jejich pořad uváděl sám.

Další v pořadí zahrála DH Moravská Veselka ze Sušice u Přerova, s kapelníkem a trumpetistou Jaromírem Školoudíkem a zpěváky Hanou Navrátilovou, Milošem Koblihou a také Michalem Mikulíkem. Tady patří velké díky kapelníkovi a zvukařům Štěrbovým, kteří přijeli s velkým předstihem, aby celý pořad ozvučili od začátku až do konce.

Pak přišla na řadu domácí DH Muzikanti Ladislava Prudíka, s kapelníkem a trumpetistou Ladislavem Prudíkem ml. a zpěváky Danou Kyselou a Milanem Čechem.

Posledním souborem pak byla slovácká krojovaná DH Vacenovjáci s kapelníkem a trumpetistou Petrem Grufíkem a zpěváky Kájou Grufíkovou a Stanislavem Hanákem. Tady zaslouží pozornosti vystoupení řady muzikantů sólistů, kteří předvedli mnoho ze svého umění. I když jejich vystoupení doprovázel trvalejší déšť, zůstalo zde ještě hodně příznivců a také parket byl stále v permanenci.

Tímto skončil 11. ročník Heřmanických dechovek, které se i letos vydařily, a tak je na místě poděkovat všem pořadatelům, sponzorům, mediálním partnerům a všem, kteří pomáhali zajistit vše potřebné. Do Dolních Heřmanic přijedeme opět rádi zase za rok.

Karel Novotný