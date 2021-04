Bydlí sice v Praze, ale Nové Město na Moravě je její srdeční záležitostí. A také se stalo tématem její soutěžní práce. „V Novém Městě jsem se narodila a jezdím také na chalupu do Tří Studní. A teď, když jsou zavřené školy, jsem tady prakticky pořád. Nové Město na Moravě je mi velice blízké,“ říká Klára Nováčková.

Soutěžní téma znělo Procházka po mém městě. Soutěžící měli předvést krátká vystoupení ve francouzském jazyce. Klára to pojala poněkud netradičně, pomocí filmové projekce. Připomenula v ní osudy židovské rodiny Bradyových, významné umělce, jejichž dílo a životní osudy byly s Novým Městem spjaty i současnost v podobě biatlonových závodů. „Jako „své“ město vnímám Nové Město na Moravě, nikoliv Prahu,“ přiznává studentka.

Nápad přihlásit Kláru do soutěže vzešel od její učitelky francouzštiny. „Francouzsky se učím čtyři roky. A moje učitelka ví, že také ráda kreslím, a že by mě to mohlo bavit,“ usmívá se Klára Nováčková, která má mimo jiné i francouzské kořeny.

Soutěže se účastnilo jednasedmdesát studentů z celé republiky. Klára získala cenu za první místo a zároveň speciální ocenění poroty. „Dokázala skloubit nejen zajímavé informace, ale zvolila i jedinečný způsob grafického provedení – propojila malbu s originální animací. Díky tomu její film zaujal českou-francouzskou porotu,“ pochválil ji její strýc, dokumentarista, fotograf a režisér Jan Svatoš.